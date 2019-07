Kyllingen om kontroversiel episode: - Det er deres ansvar

Julian Alaphilippe er tilbage i den gule trøje, efter han angreb mod slutningen af 8. etape sammen med landsmanden Thibaut Pinot og tog de nødvendige sekunder på italienske Giulio Ciccone.

Angrebet var dog ikke helt fint i kanten. Franskmændene så ud til at udnytte en kameramotorcykels pace, hvilket Jakob Fuglsang også lod pressen vide efter etapens slutning.

- De røg på smækken af motorcyklen hen over toppen, lød det ganske kontant fra Fuglsang.

Og Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, er heller ikke i tvivl om, at Julian Alaphilippe fik hjælp.

- Han kører jo afsindigt stærkt, men han får også hjælp af motorcyklen til at køre væk.

- Det er noget, der bliver talt om, for Alaphilippe har allerede fået en gul trøje af motorcyklerne på den første etape, han vandt. Der er jo nogle regler for, hvor langt de skal sidde fra, siger Michael Rasmussen og slår fast, at ansvaret ikke ligger hos rytterne, men derimod motorcyklerne.

- Det er jo kameramotorcyklerne, der kører, men der er nogle andre, der skal håndhæve reglerne.

- Det er jo ikke Alaphilippes skyld. Han kører så stærkt, som han kan og udnytter de momenter, der er. Der er ikke deres skyld, det er omstændighederne, siger han.

Franskmanden afviste efterfølgende påstanden om, at han sad på hjul af en motorcykel.

- Ja, jeg satte min cykel op på en bil og tog motorcyklen i stedet. Det gik virkelig stærkt, lød det ironisk fra Alaphilippe, inden han blev alvorlig.

- Nej, jeg mener ikke, at jeg sad for tæt på motorcyklen. Jeg kørte bare virkelig, virkelig stærkt, og det gjorde Thibaut Pinot også. De kørte også med fuld gas bagved.

Artiklen fortsætter under billedet..

Thibau Pinot og Julian Alaphilippe fik hjælp af motorcyklen, da de slap væk fra feltet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

- Tourens bedste etape

8. etape startede noget søvndyssende, men udviklede sig dramatisk med både styrt til Geraint Thomas, stort tidstab til Vincenzo Nibali og aggressiv kørsel fra især Astana og Jakob Fuglsang.

- Det kunne godt ende med at blive Tourens bedste etape. Den havde alt det spænding og dramatik, man kunne ønske sig.

- Astana bringer spændingen ind i løbet og Alaphilippe skal sende en venlig tak til EF Education og Astana. For ellers så var de ikke kommet så tæt på, at han havde fået bonussekunder, siger Michael Rasmussen.

Han har et bud på, hvorfor Astanas offensiv aldrig udviklede sig til et reelt angreb på de andre favoritter, som de ellers lagde gevaldigt op til undervejs.

- Jeg tror, de fandt ud af, at bakken ikke var helt hård nok. Men det er et fint tegn, at han (Jakob Fuglsang, red.) tror på det. Og at holdet rejser sig efter en lidt mager præstation på La Planche des Belles Filles. De strammede op i dag.

- Luis León Sánchez er godt nok væk, og Magnus Cort er også væk, men de (Astana, red) sidder der jo stadig, og det ser fornuftigt ud, siger Michael Rasmussen.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape. Der er ros til etapevinderen og hug til en del af danskerne.

Etapens TOP: Thomas De Gendt

Thomas de Gendt burde omdøbes til Thomas The Giant, mener Michael Rasmussen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

- Det er Thomas The Giant. Det var lige til historiebøgerne.

- Når først han rammer dagen, så tager han det ud for et helt hold. Og så har han verdens bedste udbryderkammerat i Alessandro De Marchi med. Hvis man kan vælge to mand fra feltet, man vil i udbrud med, så er det de to.

Etapens FLOP: Danskerne

Lars Bak leverede ikke varen på 8. etape. Foto: Claus Bonnerup

- Vi har en hel flok danskere i dag. Vi har Lars Bak, der sejlede rundt derude lang tid efter. Vi har Michael Valgren, som bliver sat af alt for tidligt.

- Magnus Cort skulle have tabt sig, så han kunne køre med i bjergene, og så bliver han sat, når hans eget hold ligger og trækker, mens der stadig sidder over 50 mand i første gruppe.

- Der er en del, der ikke helt gør det godt i dag. Mads Würtz forsøger, men får ikke lukket hullet, og der er altså lige et stykke vej op til de drenge, han skulle af sted med. Og hvis han var kommet op, så var han kommet så meget i menneskehænder, at det kunne være blevet hans sidste Tour de France-etape. Han går også tidligt ud af bagdøren.

- Men Søren Kragh rejser sig til gengæld og kører rigtig flot. Han sidder og trækker, og det er jo meget positivt. Så det er en dag med både plusser og minusser på danskerkontoen.