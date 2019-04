Kyllingen om Leth: - Alderen er begyndt at trykke

Michael Rasmussen mener, at Jørgen Leths farvel til skærmen er vemodigt, men forståeligt

TV 2 kunne torsdag meddele, at Jørgen Leth ikke vil vende tilbage skærmen, når Tour de France ruller hen over skærmen. 81-årige Leth og tv-stationen kunne ikke blive enige om rammerne for hans medvirken, og stopper derfor deres mangeårige samarbejde.

Ifølge Ekstra Bladets cykelkommentator, Michael Rasmussen, har Jørgen Leth haft stor indflydelse på Tour de Frances status i Danmark.

- Jørgen Leth har i Danmark været synonym med Tour de France i rigtig mange år. Han har været med til gøre løbet stort i Danmark,

- Jeg tror, at der er mange, som kun har tændt for løbet for at høre på Jørgen Leth, siger Michael Rasmussen til Ekstra Bladet.

Hvis man spørger 'Kyllingen', så vil den legendariske cykelkommentator blive savnet af mange. Inklusiv Rasmussen selv.

- Jeg tror, at der er mange, der vil komme til at savne ham. Personligt vil jeg særligt komme til at savne hans stemme.

- Jørgen og jeg har et godt forhold, der går tilbage til dengang jeg selv var aktiv. Han er som bekendt ret begejstret for bjergryttere, så man kan sige, at vi havde en fælles passion, siger Michael Rasmussen.

Jørgen Leth har været til at dække Tour de France hele 38 gange.

Et af stridspunkterne mellem TV 2 og Jørgen Leth, var, om Leth skulle befinde sig i Frankrig eller i Odense under løbet. TV 2 ønskede at holde ham hjemme på Kvægtorvet, men det ville Jørgen Leth ikke gå med til.

Selvom roserne fra Michael Rasmussen til 81-årige Jørgen Leth er mange, har Ekstra Bladets cykelkommentator forståelse for TV 2's dispositioner.

- Alderen er begyndt at trykke, og man må bare sige, at det er hårdt arbejde 26 dage i træk.

- Jeg forstår det 100 procent fra TV 2's side, for det virkelig hårdt at dække Tour de France med 6-7000 kilometers rejse i bil og 18 forskellige hoteller på 26 dage, siger Michael Rasmussen.

Når det så er sagt, så bliver det ifølge 'Kyllingen' en udfordring for TV 2 at skulle fortsætte deres Tour de France-dækning uden Jørgen Leth.

- De har mange kompetente folk på TV 2, men de har ingen Jørgen Leth, Man kan ikke lave en ny Jørgen Leth, siger Michael Rasmussen til Ekstra Bladet.

Jørgen Leth har dækket Tour de France for TV 2 i perioden 1988-2005 med Jørn Mader og igen i perioden 2009-2018 med Dennis Ritter og Rolf Sørensen.

