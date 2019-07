Kyllingen om nyt dansk kiks: - Det er skuffende

Michael Valgren og hans sydafrikanske hold Dimension Data har fået en rigtig skidt start på årets Tour de France.

Danskeren havde på forhånd udpeget 9. etape som endnu en af dem, hvor han ville forsøge at komme i udbrud i jagten på en etapesejr. Det skete ikke. I stedet kom norske Edvald Boasson Hagen af sted for sydafrikanerne, men han blev sat som første mand af de 15 udbrydere.

Og Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, er da heller ikke just imponeret over holdet, der også tæller navne som danske Lars Bak og Roman Kreuziger.

- Michael Valgren glimrer ved endnu et fravær på en etape, som han ellers havde udset sig. Og i det hele taget må man sige, at det er skuffende med Dimension Data, siger Michael Rasmussen.

Michael Valgren kørte stærkt for Astana i sidste års Tour de France, men ligner bestemt ikke en mand i form på sit nye hold.

- Det er jo den ene del af det, men den anden del er, at moralen ikke bliver bedre. Han står inden start og siger, at han håber, at sol, måne og stjerner står rigtigt, og at vinden er i ryggen. Når man står og siger sådan noget, så er det, fordi man ikke tror på det.

- Så klynger man sig til håb om vejrlig. Så kan han lige så godt gå til en spåkone. Det er i hvert fald ikke nogen særlig sikker udmelding om, at han føler sig klar, siger Michael Rasmussen.

Michael Valgren har slet ikke haft tour i den i verdens hårdeste cykelløb. Foto: Claus Bonnerup

Han vil endnu ikke kalde det en fejl, at Michael Valgren fra årsskiftet byttede kasakhiske Astana ud med sydafrikanske Dimension Data, men han savner resultater fra den danske rytter.

Resultater, som han ikke forventer kommer i dette års Tour.

- Han har i hvert fald ikke leveret endnu. Det har han endnu til gode. Men det kommer ikke i det her løb. Det har jeg svært ved at se.

- Der er måske to etaper tilbage for ham, men de ryttere, som han skal køre om kap med, er jo ryttere som de 15 i dag, og dem der sad der i går. Det er ryttere, der kører sindssygt stærkt på cykel - og i det her løb vinder man ikke, fordi man er heldig, eller fordi sol og måne står rigtigt. Man vinder, fordi man kører stærkt på cykel - og det gør Valgren ikke i øjeblikket.

Sidste år snuppede Magnus Cort Danmarks 19. etapesejr i Tour de France, men drømmen om en 20. af slagsen i år med ni danske ryttere i løbet ser ikke alt for realistisk ud.

Sunweb-rytteren Søren Kragh Andersen er bedste bud ifølge Michael Rasmussen.

- Vi ved stadig ikke, hvor stærkt Jakob Fuglsang kører op ad bakke. Jeg tror ikke, at han bliver den bedste op ad de store bjerge, så jeg har svært ved at se ham vinde - og enkeltstarten vinder han ikke.

- Etapesejren kan komme fra Søren Kragh Andersen, som det ser ud lige nu. Han er den, der måske en gang i mellem har den frie rolle. Han havde været den ideelle mand derude for Sunweb i dag. Han kørte sig i hegnet i går på den hårde etape, men ellers havde han haft muligheden for at gøre det færdigt på en etape som i dag, siger Michael Rasmussen og understreger, at mange hold begynder at blive desperate for en sejr.

- Allerede nu vil man kunne fornemme en desperation hos mange hold, for der er ikke mange etaper tilbage at gøre med. Sprinterne afgøres af verdens hurtigste mænd - Viviani, Groenewegen og Sagan - og i bjergene er det verdens bedste bjergryttere.

- Så er der måske tre dage tilbage til resten - og der skal man køre stærkt for at vinde, siger Michael Rasmussen.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape. Der er begejstring for de seneste etaper, mens Dimension Data får på puklen.

Etapens TOP: Selve etapen - og den i går

- Det er de sidste to dage. Massif Central har budt på det bedste cykelløb, vi har set indtil nu. To dages fantastisk cykelløb. De her mellemetaper kan altså noget.

- Både Romain Bardet og Richie Porte forsøger sig også i dag, og det er da nogle af dem, man skal regne med. De kørte stærkt nede i feltet, men Ineos satte sig jo hurtigt frem.

Etapens FLOP: Dimension Data

Dimension Data er kommet skidt fra start i årets Tour de France. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

- Det må være Dimension Data. Det er en total nedsmeltning.

- Den bedste mand i deres klassement er Roman Kreuziger, der ligger nummer 25. De har Edvald Boasson Hagen, der rammer udbruddet i dag, men bliver sat og er dårligste mand af de 15, der er derude.

- Det må være tid til selvransagelse på det hold. Og i den grad også hos Michael Valgren. Det er jo en kollektiv nedsmeltning.