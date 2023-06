Kyllingen overbevist: De klarer sig uden Vingegaard

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, kan sagtens forstå Jonas Vingegaards valg om at melde afbud til VM og mener ikke, at det får betydning for Danmarks vinderchancer

Han er blandt de allerbedste cykelryttere i verden, men når VM afvikles senere på sommeren, bliver det uden Jonas Vingegaard.

Tour-vinderen har meddelt landstræner Anders Lund, at kalenderen ikke efterlader plads til deltagelse i Glasgow, og derfor må det danske landshold igen klare sig uden et af de allerstørste navne i kampen for at sikre regnbuetrøjen.

Afbuddet kommer dog ikke som et chok for Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael 'Kyllingen' Rasmussen, der sagtens kan forstå Vingegaards prioritering.

Eksperten hæfter sig især ved ruten i Skotland, hvor terrænet ikke ligefrem former sig som en invitation til lette bjergryttere.

- Det er der ikke noget overraskende eller dramatisk i. Det er jo ikke et løb, hvor Jonas ville være favorit til at få en VM-medalje.

- Men ville han så ikke kunne hjælpe en af sine landsmænd til at få en medalje?

- Jo, det ville han da udmærket være i stand til. Danmark er bare i den fantastiske situation, at vi har så mange dygtige ryttere lige nu, siger Rasmussen.

- På nuværende tidspunkt er Mikkel Bjerg, Magnus Cort, Mathias Norsgaard og Mikkel Honoré endnu ikke udtaget, og det er jo ryttere, som sagtens kan løfte den opgave, i samme stil som Vingegaard, på en relativ nem rute, forklarer eksperten.

Jonas Vingegaard har Tour de France som sit altoverskyggende mål i år, og kalenderen tillader ikke VM-deltagelse. Foto: Jonathan Damslund

Særlig begivenhed

Det er svært at forestille sig Christian Eriksen eller Kasper Schmeichel vige uden om et verdensmesterskab i fodbold, hvis muligheden for deltagelse bød sig.

Men i cykelsporten er VM som begivenhed noget anderledes, og processen frem mod målet er usammenlignelig, pointerer Ekstra Bladets cykelekspert.

- Det er noget helt andet ved VM i fodbold, hvor der er en lang kvalifikationsfase, som nationen står sammen om. Fodboldspillere er sammen om at spille sig til en VM-slutrunde, mens cykelryttere kører på hver deres hold og bliver udtaget. Derfor er der en helt anden følelse omkring det, forklarer Rasmussen.

Michael Rasmussen kan sagtens forstå, at Jonas Vingegaard prioriterer, som han gør. Foto: Claus Bonnerup

Alt handler om Touren

Den tidligere landsholdsrytter forstår imidlertid godt, hvis en del af det danske cykelpublikum undrer sig over, at Vingegaard ikke kan finde et par dage i kalenderen til at stille til start i Skotland.

Men Rasmussen påpeger i samme ombæring, at det kræver 100 procent dedikation at melde sig VM-klar, og af åbenlyse grunde er Tour-vinderens fokus helt og holdent på titelforsvaret i Frankrig.

- Der er jo det med Jonas, i forhold til alle de andre danske ryttere, at han har Tour de France som et ensidigt mål. Alt, hvad han har foretaget siden november, har handlet om at kunne præstere i juli.

- VM har han næppe skænket en tanke. Der er det helt modsat med f.eks. Mads Pedersen, som formentlig har sat et kæmpe kryds i kalenderen, allerede da det blev offentliggjort, at løbet skulle finde sted i Skotland, vurderer Rasmussen.

Herrernes VM i landevejsløb tager ganske utraditionelt sin begyndelse allerede to uger efter afslutningen på Tour de France.

Begivenheden i Glasgow afvikles søndag 6. august, inden kvinderne skal i aktion på den skotske asfalt syv dage senere.

