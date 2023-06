Kyllingen overrasket: - Kører på sidste vers

Hele 11 gange siden 2010 har Jakob Fuglsang kørt verdens største cykelløb, Tour de France.

Men det 12. må lade vente på sig - måske bliver det aldrig.

Den danske cykelstjerne er blevet fravalgt til dette års udgave af sit hold, Israel - Premier Tech. Og dét valg overrasker Ekstra Bladets cykelsportekspert, Michael Rasmussen.

- Ja, jeg er faktisk overrasket. Når det så er sagt, har Jacob bare ikke været der i år, siger Kyllingen.

Selvom Fuglsang ikke har præsteret i år, er Michael Rasmussen stadig en anelse overrasket over fravalget. Foto: Claus Bonnerup

- Han har været ude med en skade det meste af foråret, og Schweiz Rundt var heller ikke imponerende. Det var dér, han skulle vise, at han var tilbage på et anstændigt niveau, der kunne retfærdiggøre, at han skulle køre Tour de France.

Schweiz Rundt sluttede tirsdag med danske Mattias Skjelmose som vinder.

Jakob Fuglsang lå nummer 36, før han udgik inden sidste etape.

Kører på sidste vers

I sine 11 Tour-optrædener har Jakob Fuglsang hovedsageligt prioriteret at køre efter en topplacering i det samlede klassement.

Hans bedste resultat er en samlet syvendeplads.

Den fik han for ti år siden i 2013. Samme år blev han ligeledes nummer to på en etape, men det er aldrig lykkedes Fuglen at flyve over stregen først.

- Jeg har sagt de sidste mange år, at han skulle smide klassementet langt væk, så han kunne få sig den skide etapesejr i Touren. Nu ender han så uden, siger Michael Rasmussen.

Jakob Fuglsang blev nummer to på 9. etape i Tour de France 2013. Han blev slået på målstregen af irske Dan Martin. Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix

- Hans hold er rykket ned, og nu er han sorteret fra til Touren. Det er sjældent noget godt tegn. Jakob er 38 år, så han kører naturligvis på sidste vers.

Bedste nogensinde

Samtidig understreger Kyllingen, at vi ikke skal glemme, hvilken enestående rytter Jakob Fuglsang er og har været.

Hans største sejre inkluderer monumenterne Liège-Bastogne-Liège og Giro di Lombardia samt etapeløbet Critérium du Dauphiné, som danskeren har vundet to gange.

Men én sejr mangler stadig.

- Fuglsang ender sin karriere som den bedste danske cykelrytter nogensinde uden en etapesejr i Tour de France, lyder det fra Michael Rasmussen.

Jakob Fuglsangs måske største sejr i karrieren kom i 2019, da han vandt monumentet Liège-Bastogne-Liège. Foto: Olivier Matthys/Ritzau Scanpix

Gamle mennesker duer ikke

En anden detalje i Israel - Premier Techs Tour-udvælgelse, som Michael Rasmussen studser over, er, at den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome er blevet fravalgt.

- Det er overraskende. Froome har kørt hæderligt på det seneste, og så er han holdets klart største stjerne.

- Det her er et udtryk for, at holdet har erkendt, at det ikke duer med alle de gamle mennesker, der har deres meritter langt bag sig, siger Kyllingen.

Tour de France starter i den nordspanske by Bilbao 1. juli.