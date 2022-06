Kyllingen: Pisse amatøragtigt

Alexander Kamp vandt søndag DM for anden gang i karrieren, da han kørte over målstregen alene efter 200 kilometer i udbrud.

Holdkammeraten Mads Pedersen blev nummer to på en dag, der bød på massevis af hæsblæsende angreb, intense forfølgelser og ikke mindst både regn- og tordenvejr.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, er da også særdeles begejstret over løbet.

- Det er et af de mest spændende danske cykelløb, jeg nogensinde har set, siger han om DM 2022.

- Det var et vildt ræs og enormt seværdigt.

Det øsregnede på de sidste omgange af søndagens DM i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Løbets præstation

- Den går selvfølgelig til Alexander Kamp. Han er om nogen en mesterskabsrytter og er første mand i udbruddet.

- I løbets afslutning er det super godt tænkt af Kamp, at han ventede længe med at rykke fra udbruddet. Det var tydeligt at se, at han var dén, der havde mest at skyde med på bakkerne. Men samtidig var han klar over, at hvis han begyndte at spille for meget med musklerne for tidligt i løbet, ville han ødelægge dynamikken i frontgruppen. Og så ville de være kommet farende for hurtigt nede bagved.

- Udbruddet formåede at være intakt helt indtil sidste omgang, og det gjorde, at Kamp til sidst kunne holde hjem.

- Hvis man skal sætte en finger på noget som helst ved Kamps præstation, så er det, at han skal lære at sidde mere aerodynamisk på cyklen. Hold op, hvor tager han imod meget vind med de blafrende knæ og albuer. Især i forhold til Julius Johansen, der er et stilstudie i, hvordan man kører hurtigt på cykel. Der har Kamp stadig noget at lære.

Alexander Kamp vandt DM efter 200 kilometer i udbrud. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Tre gok fra kyllingen

- Magnus Cort sad og sov i dag. Når det hele begynder at spidse til, er der kun én mand, som Cort skal holde øje med, og det er Mads Pedersen. Der må Magnus Cort bare ikke sidde nede som nummer 25 og slippe Mads P. af syne.

- Nu punkterede Julius Johansen kort før mål, men hvis han ikke havde gjort det, havde bilerne kørt ham op til Alexander Kamp. Der var kun fem sekunder mellem dem, og alligevel lå der to biler mellem Kamp og Julius. Det er bare pisse amatøragtigt. Det bliver jeg voldsomt irriteret over. Jeg er 100 % sikker på, at Julius ville have nået op til Kamp, hvis ikke han havde fået en defekt. Og det havde været med hjælp fra bilerne, der lå imellem dem.

- Vi så et fremragende cykelløb i dag, men de absolutte sværvægtere i dansk cykling manglede - Vingegaard, Fuglsang, Valgren, Søren Kragh og Kasper Asgreen. Valgren er selvfølgelig skadet, og nogen er måske ude med corona, men mange af stjernerne var ikke til stede i dag. Det er jo også bare skide bøvlet at skulle til Aalborg og køre et DM med under en uge til Tour de France. Det er et afbræk i Tour-forberedelserne, og det er, for at sige det mildt, pisse irriterende. Jeg meldte også selv fra til DM år efter år for at fokusere på mine Tour de France-forberedelser. Jeg var tvunget til at tilmelde mig, men kunne så melde afbud dagen før med diarré eller dårlig hals.

Mange af Danmarks største cykelstjerner manglede i feltet til DM. Foto: Bo Amstrup/Ritzan Scanpix

Løbets detalje

- Det må være Trek-Segafredos strategi. De sender deres næststærkeste mand, Alexander Kamp, i udbrud, og det gør, at de andre kan sidde bagved og lave ingenting. Det gør, at Mads Pedersen og resten af holdet har et enormt overskud, når de kommer ind på de afgørende omgange af løbet. Man kan også se lige med det samme, at de kommer til at sidde i overtal i forfølgergrupen. Sådan som det udspillede sig, skulle de også vinde cykelløbet. Og det gjorde de - endda som nummer et og to.

De to Trek-Segafredo-ryttere Alexander Kamp og Mads Pedersen kunne fejre guld og sølv ved DM. Bronzemedaljen tog Mikkel Honoré sig af. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

