Kyllingen raser: - Katastrofalt

Tre gok fra Kyllingen: Michael Rasmussen langer hårdt ude efter løbsarrangøren ASO, som i hans optik fjernede muligheden for en fair afvikling af dagens etape, og så tvivler han på, at Jonas Vingegaard er stærk nok til at vinde Touren

Den var ikke god for arrangøren af Tour de France, ASO. Ja, den var faktisk katastrofal.

Finalen på dagens etape blev skændet af tilskuere, som var alt for tæt på rytterne, og motorcykler, som fjernede muligheden for afviklingen af et fair cykelløb.

Ret skal dog også være ret, for ASO lagde flot med dagen.



- Spændingsniveauet er enormt højt før sådan en etape, og det var tydeligt, at feltet ventede på at ramme den her bakke. Det betyder, at alle vil frem, og når styrtet så sker, så er der mange, der vælter. Det er desværre, hvad der sker, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelekspert.



- ASO skal dog roses for at stoppe løbet og få styr på situationen - MEN - lige så godt det var til at starte med, lige så skidt var det, da der skulle køres finale.

Dagens præstation

Annonce:

- Jumbo-Visma leverer dagens holdpræstation. De svingede i den grad taktstokken fra morgenen af, men selvom det var et stærkt udbrud, der kom afsted, så fik de aldrig lang snor. Der blev kørt enormt stærkt på den her etape, og hver gang der kom en stigning, blev folk læsset bagfra. De ofrede hele holdet, og det er flot at have et hold, der bringer alle mand i spil.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Jumbo Visma havde en plan, og den eksekverede de flot. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- ASO får dagens største gok. Afslutningen på dagens etape er ganske enkelt katastrofal. De sætter en bonusspurt på toppen, og så er der ikke spærret af. Den sidste knold inden nedkørslen var heller ikke spærret af, og Yates og Rodriguez kunne ikke komme frem. Det betyder også, at motorcyklerne ikke kan komme forbi. Motorcyklerne skal ligge så langt foran, at der er plads til, at man kan angribe.

Annonce:

- Der er ingen tvivl om, at Pogacar havde vundet spurten til toppen, og han havde timet den spurt, så han formentlig kunne få et hul til Jonas hen over toppen. Havde ASO haft styr på det, så var det blevet et helt andet cykelløb, og Rodriguez var aldrig kommet op. Motorcyklerne koster formentlig Pogacar etapesejren, og det fjerner muligheden for at køre cykelløb og en fair afvikling af løbet. Det er dårligt organiseret.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

ASO's organisering af etapen fejlede fuldstændig. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

- Simon Yates (Team Jayco-AlUla) får det andet gok, for det er kraftedeme for dumt at blive sat på nedkørslen fra Col de Ramaz. Det koster ham tre minutter i dag, fordi han skal sidde og bruge energi på at hente favoritgruppen.

- Han var vel førstebejler til tredjepladsen, men det er godt nok dumt ikke at være med på vognen, og ødelægge sin chance. Han skal bare lade være med at lægge sig bag Felix Gall, som også havnede i den gruppe. De kom ned og manglede fem sekunder, som så blev til en jagt over ti kilometer.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Simon Yates ødelagde sine drømme om en podieplads. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Castroviejo (Ineos) får det sidste gok. Det er en rytter, jeg enormt godt kan lide, men det er mig en gåde, hvordan han ender i ingenmandsland alene. Han har Rodriguez foran og Pidcock bagved, men han fortsætter med at føre alene i stedet for at vente på Pidcock. Hvorfor venter han ikke på ham?

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Castroviejo fik krampe og blev fanget i ingenmandsland. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Carlos Rodriguez (Ineos). Han er den mindst hurtige af de fire mand, der kommer hen over toppen. Men på mærkværdig vis lykkedes det ham lige at komme rundt om dem på toppen, og da de sidder og kigger på hinanden - så er han væk. Nu er han nummer tre ,og det bliver mega spændende at se enkeltstarten, som kan blive ret afgørende for tredjepladsen. Der er spænding om alle pladser på podiet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Carlos Rodriguez stod for dagens detalje. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) er selvfølgelig dagens dansker. Han er stort set eneste mand, som er med i løbet i dag. Han siger til holdkammeraterne, inden dagen går i gang, at de tager den her i dag. Han har været klar i spyttet fra morgenstunden og sagt, at 'jeg tror sgu på det'.

- Holdet er relativt tæt på at lykkes med det, og der er kun lige en enkelt mand og et hold, som står i vejen. De står så også ret solidt i vejen. Jeg tvivler på, at han er stærk nok til at vinde Tour de France. Skal han vinde Touren, så skal han tage tid på Pogacar på en dag som i dag .. men det var tæt på at forholde sig anderledes.