Kyllingen reagerer på Jumbo-ballade

Bølgerne gik højt på Jumbo-Visma holdet, efter Wout van Aert akkurat blev snydt for etapesejren af Victor Lafay (Cofidis).

I centrum af det hele stod Jonas Vingegaard, som fra flere sider blev kritiseret for ikke at levere den nødvendige indsats, der kunne hjælpe holdkammeraten til sejr.

Kritikken blev ikke mindre af, at holdkammeraten Wilco Keldermann kritiserede danskerens indsats, og Wout van Aert smed sin cykel, kort efter de begge var kommet i mål.

- Der er ingen tvivl om, at det er to store egoer og fantastiske ryttere med individuelle interesser, som clasher på gårsdagens etape, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelekspert.

- Wilco Kelderman og Wout van Aert kommer over stregen, og har arbejdet som vilde dyr. Så finder de ud af, at det ikke var nok til etapesejren ... og så har de ikke lige været inde og få det kolde bad, inden de reagerer på etapen, og så sker der det, at de kommer til at snakke på instinkter, siger Michael Rasmussen

Wout van Aert var tydeligt utilfreds med at misse sejren på gårsdagens etape. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

For Michael Rasmussen er der heller ingen tvivl om, at stemningen var trykket ovenpå gårsdagens resultat.

- Al den stund at Wout van Aert ikke kørte med teambussen hjem, men kørte med en alm. holdbil, siger noget om, at der nok var behov for, at der blev snakket med en holddirektør, inden rytterne satte sig sammen og evaluerede på etapen, siger han.

Vingegaard var centrum for stor kritik efter gårsdagens etape. Foto: Tariq Mikkel Khan

Holdchef nedtoner

Før dagens etape var sportsdirektør Merijn Zeeman ude og afvise balladen, men det er ifølge Michael Rasmussen forventeligt.

- Zeeman kan ikke gøre andet end at gå ud og afvise. Han giver det eneste rigtige svar, og han kan ikke gå ud og sige, at de står i hvert sit ringhjørne, og de er splittede, siger han.

Merijn Zeeman var ude og afvise splittelse på Jumbo-holdet før dagens etape. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Rolige dage forude

De kommende dage byder på flade etaper, som er ideelle for sprinterne, og det tror Michael Rasmussen vil gavne Jumbo-holdet.

- Jeg forestiller mig, at de lige skal bruge de næste to dage på, at få lagt den her dag ned.

- Wout van Aert skal have lov til at køre en spurt i dag, men så er de også så professionelle, at de kører sammen om målet om at vinde Toure de France, når feltet rammer Pyrenæerne.