Kyllingen revser konkurrenterne: - Tandløse

Vuelta a Espana er så godt som afgjort, for Jumbo-Visma smadrede deres nærmeste konkurrenter, som ifølge Michael Rasmussen igen har vist sig at være længder fra Vingegaard, Kuss & co., når det virkelig gælder

Trip, trap, træsko-Visma.

Sådan ser det samlede klassement ud for Vueltaen anno 2023 efter 13.etape.

Superhjælperytteren Sepp Kuss i front, Giro-vinderen Primoz Roglic som toer og den dobbelte Tour-vinder Jonas Vingegaard som treer.

Og når de nærmeste konkurrenter ikke ser ud til at have et modsvar på den fart, det hollandske mandskab sætter for dagen. Så ser Ekstra Bladet cykelkommentator ingen anden konklusion, at årets sidste Grand Tour allerede er på sin vis afgjort.

- Den afgjorde i hvert fald, hvem der ikke vinder Vueltaen, og så bliver det Jumbo, der vinder den, siger Michael Rasmussen.

- Så nu kan de næsten selv bestemme, hvem det skal være.

Hidtil har amerikanske Sepp Kuss (th.) kun været i rollen som den evige superhjælper for både Vingegaard (tv.) og Roglic, men i Vueltaen har amerikaneren fået en ligeværdig rolle med de to andre. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Cruise control til Madrid

Det hollandske superhold triumferede også på fornemste vis, da de tog de tre topplaceringer på Vueltaens kongeetape op ad det mytiske Col de Tourmalet.

Vingegaard vandt, så kom Sepp Kuss og selvom Michael Rasmussen ikke var just imponeret over Primoz Roglic, som han mener havde 'røven i vandskorpen indtil han kunne se målstregen', blev sloveneren altså treer på Tourmalet.

Så Jumbo ejede podiet på kongeetapen, manifesterede ejerskabet af den røde førertrøje og tilføjede den blåprikkede bjergtrøje til inventaret. En skræmmende god præstation, der både imponerer Michael 'Kyllingen' Rasmussen, men samtidig også ærgrer den danske cykellegende.

Cruise control

- Holdet er bare så meget bedre end alle andre i det løb, fortæller 'Kyllingen' og fortsætter sin analyse:

- Ærgerligt for cykelløbet, for det kan da gå hen og blive sådan, at de nu bare kan sætte den på Cruise Control hele vejen til Madrid.

- De kan jo nærmest køre i mål sammen, specielt også når konkurrenterne kører så tandløst. I virkeligheden kan de jo sætte Wilco Kelderman til at føre, så kan de køre hånd i hånd i mål hver dag, hvis de holder niveauet.

Med otte kilometer tilbage mod mål satte Jonas Vingegaard et angreb ind på frontgruppen, og her var ingen, der kunne følge med den danske Tour-vinder.

Det var sjovt, mens det varede for Remco Evenepoel, der efter 13.etaper har sat en stor streg under, at han ikke længere er favorit til dette års Vuelta. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

Rædderlige Remco

Den helt store overraskelse på 13.etape kom pludselig med 90 kilometer til mål.

Her slap kræfterne op hos den ellers så kæphøje og godt kørende Remco Evenepoel. Og han blev ikke kun sat af de andre favoritter, nej. Han kunne pludselig ikke engang følge med feltet længere. Et kæmpe nederlag, som ingen havde set komme.

- Ja, det tror, at det overrasker alle, at Evenepoel kommer ind næsten 30 minutter efter, for han har jo egentlig set rigtig skarp ud, fortæller Ekstra Bladets cykelkommentator, Michael Rasmussen.

- Så det er ikke en normal Remco, vi så i dag.

Michael Rasmussen var ikke synderligt begejstret over Primoz Roglic i dagens kongeetape af Vuelta a Espana. Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

Holdkammeraterne fra Soudal-Quick-step blev med det vuns sendt ned for at samle deres kaptajn op fra neden under gulvbrædderne, men lige lidt hjalp det. Og da Evenepoel, som vandt sidste års Vuelta a Espana, kørte i mål, vidste belgieren godt, at et titelforsvar var tabt.

For han kom ind 27 minutter efter Jonas Vingegaard og er dermed skøjtet ned igennem klassementet og sidder nu på en 19.plads i det samlede klassement.

Forud for etapen gik der rygter på, at der florerede sygdom i Vuelta-feltet, og her skulle Evenepoel være en af de berørte. Den påstand afkræftede belgierens mandskab dog senere. Det var bare en 'dårlig dag for Remco' lød det fra Quick-step-lejren.