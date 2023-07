Kyllingen revser sprinterholdene: - Simpelthen for dumt

Fire mand mod fire hold.

Det lyder som en helt og aldeles uretfærdig duel, men ikke desto mindre lykkedes det sølle fire mand - inklusive danske Kasper Asgreen - at holde et jagtende felt med fire sejrshungrende sprinterhold bag sig.

Den indsats imponerer Kyllingen, der samtidig langer ud efter en bestemt sprinter, de hurtige herrers hold og ikke mindst sportsdirektørerne, der slet ikke formåede at pace sine ryttere i jagten på det lille, men stærke udbrud.

Set med danske briller var ovenstående fejl og mangler ganske kærkomne. De sikrede nemlig Kasper Asgreen en flot etapesejr.

Dagens præstation

Annonce:

- Victor Campenaerts (Lotto Dstny) leverer dagens præstation. Han går med i dagens udbrud og leverer en mandfolkepræstation. Først venter han på holdkammeraten Pascal Eenkhoorn, og så fører han ham op til udbruddet for så at træde på speederen og tage nogle afsindige mandfolkeføringer. Det er flot kørt af Lotto Dstny, som i den grad har været i knæ under årets Tour de France, hvor de lige er blevet kørt ud af lystavlen på fire hårde etaper og desuden har måttet se deres bedste sprinter (Caleb Ewan, red.) tage hjem.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Victor Campenaerts blev kåret som 18. etapes mest angrebsivrige rytter. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick) prøver at lege politimand, og det får han dagens første gok for. Han prøver at holde Eenkhoorn tilbage og forsøger at intimidere ham ved at sige, at det ikke nytter noget at gå i udbrud. Det er lidt tosset. I virkeligheden skal han passe sin egen butik, og hvis Eenkhoorn har lyst til at køre, så skal han lade ham køre. Nu står Philipsen og Alpecin med en lang, lang næse.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Godt nok har han vundet fire etaper i årets Tour, men Jasper Philipsen skal passe sin egen butik, mener Kyllingen. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Sprinterholdene Alpecin-Deceunick, Team DSM og Team Jayco-AlUla får dagens andet gok. At de lader sådan en oplagt mulighed glide sig af hænde - det er simpelthen for dumt. De har dem nede, hvor de kan spytte dem op i nakken. Den jagt kan umuligt have været dedikeret nok, når der sidder tre hele hold nede bagved og fører for at hente sølle fire mand i front. Det bør ikke kunne lade sig gøre. Til sidst hjalp Lidl-Trek også til, så vi endte endda på fire hold, der jagtede.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

End ikke fire jagtende hold kunne indhente udbruddet. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

- Sportsdirektørerne for sprinterholdene får det tredje gok for ikke at holde deres ryttere til ilden og sørge for, at de er klar over den opgave, der ligger foran dem. Soudal-Quick Step, Lotto Dstny og Uno-X lykkedes med at obstruere sprinterholdenes jagt på udbruddet, og der har sportsdirektørerne et job i at sige, at nu er det nu. De kender afslutningen i Bourg-en-Bresse, og de ved, at det går pivhamrende stærkt, når de sidder på de her brede veje. Som rytter kan man godt miste overblikket, men det bør sportsdirektørerne ikke på en etape og en afslutning som den her, når den er så nem.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sportsdirektørerne formåede ganske enkelt ikke at pace rytterne nok på dagens etape, mener Kyllingen. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

Annonce:

- Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) får dagens detajle, fordi han insisterer på at komme afsted. Da han gør det anden gang, har der siddet 150 mand nede i feltet og grint ad ham, og jeg må indrømme, at det gjorde jeg også lidt selv. Det var tosset det dér, men han lykkedes med det, og det var ham, som var den kloge i dag. De blev belønnet for at insistere. Der er ingen tvivl om, at udbruddet ikke var kommet hjem uden hans deltagelse.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Pascal Eenkhoorn endte med at blive afgørende for dagens udbrud - og for Kasper Asgreens flotte sejr. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

Kasper Asgreen Det, der egentlig kunne ligne et udbrud i desperation, specielt fordi det blev holdt i så kort snor hele etapen igennem, ja, det fik pludselig nyt liv, da Eenkhoorn kom op. Asgreen er hurtig, når de kommer ind i sådan en spurt der. Han er heldig, at han har så store motorer med sig. Det er et stærkt udbrud med Campenaerts, Eenkhoorn og Abrahamsen. Det er nogle store drenge. Han trækker hele Quick-Steps Tour op ad baglommen i ét hug. De blev reddet af gongongen i 11. time. Han kan ikke gøre det, uden at han har to eller tre stærke udbrydere med sig. Alle i det udbrud kører, og de kører alle all-out, indtil der mangler 400 meter. Det er et tidspunkt hvor sol, måne og stjerner står præcist, som de skal, for at det lykkedes. Quick-Step nægter at overgive sig.