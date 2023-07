Kyllingen revser Tour-arrangør: - De ydmyger Pogacar

Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma er lykkedes til fulde med deres taktik om at slide Tadej Pogacar op, men det overrasker alligevel Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, at sloveneren brændte så meget på onsdagens etape.

- Jonas vandt Tour de France i går (tirsdag, red.), men i dag (onsdag, red.) satte han det på plads, siger Michael Rasmussen, som dog havde håbet, at det ville have været muligt at måle de to giganter mod hinanden på kongeetapen.

Sådan gik det ikke, og i dagens 'Gok fra Kyllingen' bliver østrigeren Felix Gall hyldet, mens der bliver uddelt gok til sloveneren og de tv-transmitterede radiobeskeder.

Dagens præstation

- Felix Gall og Ag2r-holdet leverer dagens præstation. De kørte flot, og de tog i den grad ansvar. De troede godt nok på, at Felix Gall ville vinde. I dag kunne han køre nedad til husbehov, og det har reddet deres Tour de France. Det er en fuldt fortjent sejr, og for en gangs skyld er det fint, at det ikke er en klassementsrytter, der vinder.

Felix Gall vandt en flot etapesejr. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Radiobeskederne som er blevet offentliggjort i løbet af årets Tour de France, får dagens første gok. Jeg har talt med flere af rytterne, og de har været bange for at snakke med sportsdirektørerne via radioen. Det har sendt rytterne ned til bilerne, fordi de var bange for, at det ikke ville være ligegyldige beskeder, som blev transmitteret. Der må være meget andet, som er blevet censureret undervejs i løbet, siden det er ligegyldige beskeder, vi har fået indtil i dag. Det er åbenlyst, at Tadej Pogacar er færdig, men ikke desto mindre udstiller de totalt Tadej Pogacar. Det er ikke helt fair over for manden.

Tadej Pogacar blev ydmyget af radiobeskederne, mener Kyllingen. Foto: Thibauls Camus/POOL/AFP/Ritzau Scanpix

- Motorcyklen der stopper og spærrer vejen for Jonas Vingegaard får dagens andet gok. Den stopper på et sted, hvor det bare ikke må ske. Nu er det fuldstændig ligegyldigt for etapens udfald, og Jonas havde ikke vundet alligevel, men det skal bare ikke ske. Enten skal der spærres af for tilskuerne, eller også skal der holdes større afstand af motorcyklerne, så de ikke blokerer løbet på et stykke med 15 procent. Jeg mindes, at der har været langt flere betjente på bjergene, end jeg har set i år.

Motorcykel og bil blokerede kortvarigt vejen for Jonas Vingegaard. Foto: Martin Divisek/EPA/Ritzau Scanpix

- Tadej Pogacar (UAE) får det sidste gok. Jeg får nærmest flashback til Granon-etapen, og det er svært at gennemskue, om han bare er blevet slidt op, eller om han er løbet tør for sukker på dagens etape. I søndags var han bedste mand på landevejen, og så var der en hviledag, hvor han formentlig ikke er blevet dårligere. Enkeltstarten er heller ikke noget, man rigtig betaler for dagen efter. Han styrter tidligt, og det er selvfølgelig en lortestart på kongeetapen, men jeg tror kun, at han kører så langsomt, fordi han er gået sukkerkold.

Tadej Pogacar gik fuldstændig kold på onsdagens kongeetape. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dagens detalje

- Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) havner igen i et stort og afgørende udbrud, og det får han dagens detalje for. Sidste gang vandt han etapen, og denne gang bliver han nummer tre, men begge gange tager han tid på de øvrige klassementsfolk, og han er nu nummer seks. Han er ikke deres klassementsmand, det er Mikel Landa, men at han får skrevet minutter ind i forhold til sine nærmeste konkurrenter - det er flot.

Pello Bilbao fortsætter sin flotte Tour. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) meldte klart ud før etapens start, at det var Lidl-Treks mål, at de skulle afsted med Ciccone for at jagte point til den prikkede bjergtrøje. Ciccone vandt de tre første bjergspurter, og det er langt hen ad vejen Mattias Skjelmoses fortjeneste. Han gik helt i bund og holdt feltet stangen. Det bliver en spændende kamp om bjergtrøjen på lørdag, og Mattias bliver enormt vigtig for Ciccone der.