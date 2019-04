'Kyllingen' roser Fulgsang: - Sindssygt imponerende

‘Den evige toer’ er et prædikat, der er sat på nogle af verdens bedste cykelryttere gennem tiderne, og det er nærliggende også at klistre det på Jakob Fuglsang, som onsdag blev nummer to i forårsklassikeren Flèche Wallonne i Belgien.

I karrieren er Fuglsang tre gange blevet nummer to på Tour-etaper, og han har et væld af sekundære placeringer i andre store løb. Onsdag var det dog et bredt smil snarere end ærgrelsens tomme blik, Fuglsang mødte TV 2’s reporter med, da han netop var kørt over stregen - en meter efter franskmanden Julian Alaphilippe.

- Jeg troede faktisk, at jeg kunne komme tilbage på ham de sidste 100 meter. Men jeg kunne ikke nå forbi. Det var en hård omgang, prustede Fuglsang efter den hårde finale på den legendariske Mur de Huy-stigning, hvor kun de sejeste ‘puncheurs’ - eksplosive bakkesprintere - kører hjem og vinder.

I det lys er hans andenplads imponerende og er en understregning af, at han som 34-årig aldrig har været bedre.

Julian Alaphilippe var også i nyklassikeren Strade Bianche Jakob Fuglsangs overmand. Foto: Ritzau Scanpix.

- For tiden er der power i benene og god moral, så det gælder bare om at forsøge at udnytte det, sagde Fuglsang, som ikke har forsømt mange lejligheder til at udråbe Flèche Wallonne til et løb, han bestemt ikke bryder sig om.

Ikke desto mindre er han tidligere blevet nummer otte i løbet og imponerede vidt og bredt, da han onsdag kørte fra alle på nær Alaphilippe, som bare er lige en tand bedre en danskeren på de korte stigninger.

- Han kan kun være tilfreds, for han blev kun slået at årets mest vindende rytter i hans favoritløb, siger Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

- Det er en anderledes Jakob Fuglsang, vi har set i denne sæson. En rytter, der har taget initiativet og har angrebet. Det er meget fint at se, siger Rasmussen, som kalder det ‘sindssygt imponerende’, at hele to danskere kom på podiet i det vanskelige løb.

I kvindernes løb blev Annika Langvad nummer tre i sin debut i løbet, mens hun søndag blev nummer fire i Amstel Gold Race og i marts sluttede på andenpladsen i Strade Bianche.

Annika Langvad, her fotograferet ved VM i Østrig sidste år, står midt i en imponerende landevejssæson. Foto: Tariq Mikkel Khan.

En lige så blændende sæson har Fuglsang haft indtil nu, og han kan runde foråret af med et sidste topresultat i monumentet Liège-Bastogne-Liège på søndag. Han tælles nu blandt favoritterne i løbet, hvis finale dog i år er ændret til ugunst for ham.

I det meste af Fuglsangs levetid har målstregen i Liège-Bastogne-Liège været trukket i Liège-forstaden Ans for enden af en lang, stigende hovedvej, men nu er der finale på flad vej i centrum af storbyen.

- Finalen er nu meget lettere, og det gør det sværere for ham. Han kommer til at savne den der rampe op mod Ans, hvor han kunne gøre den sidste forskel, siger Rasmussen.

- Det kan han ikke på flad vej. Han må sætte sit hold til at gøre løbet sindssygt hårdt, så han får luget ud i feltet længe inden finalen, siger Michael Rasmussen.

Julian Alaphilippe (Quick-Step) vandt Flèche Wallonne for andet år i træk. Kvindernes løb blev vundet af verdensmester Anna van der Breggen foran Annemiek van Vleuten.

Fuglsangs fænomenale forår:

Nummer 1 - Ruta del Sol samlet (24. februar)

Nummer 1 - 5. etape i Tirreno-Adriatico (17. marts)

Nummer 2 - Strade Bianche (9. marts)

Nummer 2 - Flèche Wallonne (24. april)

Nummer 3 - Tirreno-Adriatico samlet (19. marts)

Nummer 3 - 4. etape i Baskerlandet Rundt (11. april)

Nummer 3 - 6. etape i Baskerlandet Rundt (13. april)

Nummer 3 - Amstel Gold Race (21. april)

Nummer 4 - 4. etape i Tirreno-Adriatico (16. marts)

Nummer 4 - Baskerlandet Rundt samlet (13. april)

