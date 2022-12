Kyllingen: Så slipper vi for det!

I 2023 er der ingen tvivl om, hvem Jumbo-Visma kører for under Tour de France.

For da Jonas Vingegaard bærer den forsvarende mesters nummer et på ryggen - og da Primoz Roglic stiler efter Giro d'Italia - er missionen for det hollandske mandskab klar: Det bliver med dansk ene-kaptajn til Touren.

I 2022-udgaven blev det ellers udlagt som en fordel for Jumbo-Visma, at de kørte med to kaptajner, og det har også tidligere været fortællingen fra Team Sky, da de stillede med Chris Froome og Geraint Thomas.

Se alt det bedste, fra da Ekstra Bladet var med live hele vejen gennem Vingegaards storslåede hyldest i København Se hightlights fra Vingegaard fejring på Rådhuspladsen.

Men hvordan stiller det så Vingegaard i 2023? Michael Rasmussen er ikke i tvivl - på flere planer:

- Det ender med at blive en fordel for Jonas. Nu skal de ikke til at lave det der spil i de første ti dage med, at de har to kaptajner og alt det øregas, der bliver lukket ud. Det er der slet ikke behov for.

- På den måde kan det give ro til Jonas.

- Vi ved selv alt for godt, hvor mange spørgsmål, der kan ligge i sådan en konflikt. Den kan de aflive med det samme, når de kun har én kaptajn.

- Og selvfølgelig bør de kun have det. De har den forsvarende mester, der har vist sig at være verdens bedste bjergrytter sidste år, siger Michael Rasmussen.

Jonas Vingegaard fik stor hjælp af Primoz Roglic på Tourens 11. etape, inden danskeren selv afgjorde det på Col du Granon. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Selvom Jonas Vingegaard ofte er beskedenheden selv, så påpegede han ved holdpræsentationen inden jul over for Ekstra Bladet, at han gerne vil vinde et ugelangt etapeløb også.

Men er det et sundt fokus, når det nu er Touren, der uden sidestykke er årets mål? Det skader i hvert fald ikke, mener Michael Rasmussen.

- Han har været tæt på at vinde Baskerlandet Rundt - han blev toer i 2021. Og i denne sæson kunne han have vundet Critérium du Dauphiné. For havde han kørt lidt selvisk, havde han læsset Roglic på den sidste stigning på sidste etape og vundet løbet.

- Det koster ikke mere at vinde end at blive nummer to. Det er noget andet, hvis man kommer for at vinde en etape og så bliver nummer 27. Men det ændrer ikke noget i forhold til at blive nummer et eller to, siger Rasmussen, der rent taktisk mener, at det rent faktisk bliver lettere, hvis Vingegaard også i de løb er alene.

- Det afgørende er, at han ikke kører med Roglic. For der er det typisk sådan, at Roglic inden den afgørende etape i kraft af sin bedre afslutning formentlig ligger bedre end Jonas. Og så skal der noget til at køre fra den gule trøje for at ville vinde selv. Så på den måde er det bedre for Jonas, siger Michael Rasmussen.

