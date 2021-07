Kyllingen savner mod: - For meget livrem og seler

Der var ikke meget satsning over Team Ineos, der ellers forsøgte at svinge taktstokken på Tourens 18. etape, mener Michael Rasmussen

PIERREFITTE-NESTELAS (Ekstra Bladet): Årets sidste bjergetape er overstået, og vi har nu et relativt klart billede af, hvordan det endelige podie i Paris kommer til at se ud.

Egentlig blev der ikke rykket det store rundt på etapen til Luz Ardiden, hvilket danske cykelelskere kan glæde sig over.

Det kan de i bund og grund takke Team Ineos for, mener Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Det var sidste mulighed inden enkeltstart for at få rykket rundt i klassementet, og det var ikke fordi de terrænmæssige muligheder ikke var til stede.

- Men det blev en reprise af gårsdagens etape, hvor UAE satte sig tungt på løbet, da det for alvor gjaldt.

- I min optik forpassede Ineos chancen for at lave et seriøst angreb ved at sætte klassikerrytteren Dylan van Baarle til at føre hen over Tourmalet, der er et af løbets allerhårdeste bjerge.

- Det siger sig selv, at når man sætter vinderen af Dwars door Vlaanderen til at føre der, så er farten ikke høj nok til at gøre nogen skade på modstanderne

- Resultatet blev, at de slet ikke nåede at benytte deres stærkeste kort, Jonathan Castroviejo, til at lancere et angreb - for der overtog Tadej Pogacar styringen af løbet, siger Michael Rasmussen.

Ineos tog initiativet og føringen i løbet. Men hvis intentionen var at sætte Jonas Vingegaard under pres, så skulle Dylan van Baarle nok ikke have ført i 35 km. Foto: Tim de Waele/Getty Images

Men det var ikke det eneste, der skuffede ham på 18. etape. Det gjorde også EF Education-Nippo-kaptajnen Rigoberto Urán:

- Han trådte relativt hurtigt firkanter og fik vekslet en ret sikker fjerdeplads til en tiendeplads, konstaterer Rasmussen.

Noget, han til gengæld så meget til, var franske lykkeriddere.

- Det var tydeligt at se, at mange af franskmændene havde indset, at muligheden for tv-tid er ved at rinde ud.

- Blandt andet forsøgte Pierre Latour sig igen at tilkæmpe sig det røde rygnummer, men det nappede landsmanden David Gaudu.

- Latour fik dog lov til at køre først over Tourmalet, hvilket sikrede ham Jacques Goddet-prisen på 5000 euro. Så lidt fik han da ud af det.

Dagens top

- Der er tale om et vaskeægte hattrick til Tadej Pogacar. Han gør fuldstændig, som det passer ham. Han er på et niveau for sig selv i dette cykelløb. Og så har hans hold bare steppet up dag for dag. I den sidste uge i særdeleshed Rafal Majka.

- Det mest cool er, når han på pressekonferencen umiddelbart efter sidder med et stort drenget smil på og siger, at han vandt for sjov. Og han ligner altså også bare en knægt, der har det sjovt.

- Han er i skærende kontrast til den anden slovener, der sidste år kørte mest i den gule trøje, Primoz Roglic. Hos Pogacar er der meget mere liv uden for cykelløbet.

Dagens flop

- Den får Ineos. Holdet savnede visioner og mod og burde have angrebet meget hårdere på Tourmalet, der er et langt hårdere bjerg end Luz Ardiden.

- Fra Tourmalet begynder at blive stejl, skulle de have skudt Michal Kwiatkowski, Tao Geoghegan Hart og Jonathan Castroviejo af. På den måde havde de måske kunnet isolere Jonas Vingegaard, der var den eneste, de skulle angribe.

- Men det fandt vi aldrig ud af, om de kunne. Det var et angreb med for meget livrem og sele på.