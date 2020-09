'Kyllingen' skærer igennem: - Han falder fra hinanden

Dommen er hård over sidste års Tour-vinder Bernal, der raslede usikkert mod mål på årets 15. etape i Tour de France

Sidste års Tour de France-vinder, Egan Bernal (Ineos), blev det helt store offer på søndagens bjergrige 15. etape.

Anderledes godt gik det for det slovenske stortalent Tadej Pogacar (UAE), der tog fusen på alle og klatrede sig til tops på den sidste drabelige stigning.

Bernal, den unge colombianer, blev sat i bunden af sidste stigning og tabte flere minutter til de øvrige favoritter.

Slovensk talent vinder ny Tour-etape - Bernal bliver sat

Her får du Ekstra Bladets cykelsportskommentator Michael Rasmussens vurderingen af etapens top og flop:

Dagens top

Endnu engang viste de gule fra Jumbo-Visma, at de ikke er kommet til Frankrig for sjov. Med iskoldt overblik styrede de mod mål.

- Toppen tilhører helt klar Jumbo-Visma. De ophæver nærmest tyngdeloven med det, de laver.

- Det er en overraskende udvikling på løbet. 15. etape var en af de helt store dage til Tour-regnskabet, og det er nok ikke for meget at sige, at flager på halvt i Colombia i morgen, siger Michael Rasmussen med henvisning til, hvordan feltets columbianere Quintana og Bernal blev sat af mod mål.

- De havde ikke nået at synke den ene skuffelse, før den anden kom.

Dagens flop

Sidste års Tour-vinder Bernal kom ind mere end syv minutter efter Pogacar. Ikke imponerende for en forsvarende mester.

Er du overrasket over, at de ikke kunne hænge på?

- Ja. Der er vel 12 mand, der skal kæmpe om sejren til sidst, og der er det overraskende, at de (Bernal og Quintana, red.) ikke er med. Det store slag udeblev, og det gør det, fordi Jumbo-Visma bare kører så stærkt og kontrolleret.

- Lige nu er Bernal på vej ud af bagdøren, og måske på vej ud af Tour'en. Han kom som storfarvorit og forsvarende mester, og nu er han helt ude af klassementet.

- I dag falder han jo fuldstændig fra hinanden.