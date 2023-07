Kyllingen: Skru lige lidt ned!

Billederne af Jonas Vingegaard med sin familie har gået Danmark og formentlig hele verden rundt de seneste dage.

De fremstiller en mand, der tydeligvis elsker sin familie og finder det vigtigt, at de er der under Tour de France.

Det er meget prisværdige værdier, Jonas har. Det anfægter jeg ikke. Men jeg ser ikke tingene fra hans side - jeg ser dem alene ud fra et præstationsmæssigt synspunkt. Og hvis jeg var leder på Jumbo-Visma, havde jeg begrænset det til, at alle kunne have koner og kærester på besøg på hviledage - og ikke mere.

Og hvorfor nu det?

Jo, vi ved, at mænd reagerer negativt fysisk, når vi bliver satte og stifter familie. Derfor ville det give god mening, at man fra holdets side skruede lidt ned for familiesamværet, så Jonas' krop ikke pumper alle de trygheds- og kærlighedshormoner ud hver eneste gang, lille Frida er i nærheden.

Der er forskel på, om det er fire drenge, der sidder rundt om bordet, eller om det er to par. Det er ikke for at hylde drengerøvsmentaliteten, men der er et andet spændingsniveau blandt drengene. Og spændingsniveauet skal være højt, når man kører cykelløb.

Man kunne fra holdets side gøre klogt i at være opmærksomme på den fysiologiske effekt.

Det er den ene side af det.

Den anden er, at de skal passe på med ikke at lave en åbenlys forskelsbehandling mellem Jonas' familie og den resterende del af holdets familie - også selvom det er vigtigt for Jonas.

Der kunne godt ryge noget af fællesskabsfølelsen og kampånden, når han lige har haft syv holdkammerater, der har begravet sig selv på vej op mod Puy de Dôme, og det første, Jonas tænker på, når han kommer over stregen, er at komme over og kysse Trine og lege med sin datter og glemme alt om cykelløbet.

I stedet for at rette fokus på eksempelvis Sepp Kuss, der kommer op fuldstændig gasblå i hovedet og måske lige har brug for en highfive og et klap på skulderen. Man må ikke overse holdkammeraterne.

Uanset hvor sympatisk det er, og uanset hvor meget Jonas elsker sin familie - og det er meget tydeligt, at han gør det - så er det måske ikke altid det bedste signal at sende i kampens hede. Heller ikke at hoppe på rullerne og tage telefonen og ringe hjem i stedet for at få gjort arbejdet helt færdigt og lukket situationen ned.

Når landsholdet i fodbold eller håndbold har spillet, så løber de heller ikke ud til deres koner og kærester. De går i omklædningsrummet og fejrer sejren, eller hvad de nu skal. Det er den del, man skal have lukket ned først. Og så kan familien komme til på hviledagen.

En sidste ting er, at når man har et konstant nærvær af familien, kan det også komme til at fylde noget, når det gør rigtig ondt. Pogacar nævnte, at da hans kæreste lige var styrtet, begyndte han at tænke over det på vej ned ad Tourmalet. Det er et helt håndgribeligt eksempel.

Hvis Trine og Frida er i nærheden hele tiden, tænker Jonas nok, at han lige skal nå hjem til dem. Hvis de hele tiden er tæt på, når han kommer over målstregen, kan sådan en tanke god snige sig ind og påvirke risikovilligheden. Men også: Hvor ondt må det gøre? Der kan familien blive en bekvemmelighedsfaktor.

Når man kører cykelløb, føler man, at det er essentielt og eksistentielt. At det er det, hele livet handler om. Her og nu. Men det bliver det ikke, hvis man konstant har familien bagved.

Og når man skal køre 3500 km, og det handler om marginaler, kan det godt blive tungen på vægtskålen.

Det kan være, at Jonas ikke har noget problem med at skille det ad og har en tænd- og sluk-knap - men man skal også kunne stole på videnskaben og indrette sig efter den.

