Kyllingen skyder drømmen ned: - Ikke relevant overhovedet

Michael Rasmussen jubler over ruten til Tour de France 2020, hvor Ekstra Bladets cykelsport-ekspert igen opfordrer Jakob Fuglsang til at droppe jagten på podiet

Rytterne får knapt nok deres start-nummer på ryggen, før det går opad i 2020-udgaven af Tour de France.

Ruten for næste års rundtur – med start i Nice og mål i Paris - blev tirsdag offentliggjort, og allerede ved introduktionen af 2. etape kom bjergene til syne.

Her har feltet udsigt til tre stigninger og 3700 højdemeter i det sydfranske.

Alene i den første uge er der to afslutninger med mål på toppen, og i alt tæller Touren otte deciderede bjergetaper.

Ekstra Bladets cykelsport-ekspert, Michael Rasmussen, er begejstret over udsigten til de tidlige slag i de høje luftlag.

- Det er i den grad utraditionelt, og arrangørerne har gjort sig umage for at skabe spænding hele vejen gennem løbet, lyder dommen.

- Det bliver lige på og hårdt. Der er ikke tid til, at man lige ankommer og skal finde benene på de første etaper. Er man ikke med fra start, bliver der sat en stopper for drømmene meget hurtigt.

- Bliver der gået til stålet på 2. etape, kan man allerede være ude af Tour de France på det tidspunkt. Det sker jo ikke normalt. Der vil der være en prolog eller en enkeltstart, hvor man kan smide lidt tid, men jo ikke noget katastrofalt, siger Rasmussen.

Han peger på dette års vinder, Egan Bernal (INEOS), når det gælder favoritværdigheden i 2020.

Løbet tæller blot én enkeltstart, der tilmed foregår på stigningen La Planche des Belles Filles. På den led får colombianeren en fordel.

- Bernal kan i første omgang glæde sig. Han har fået en gave i forhold til konkurrencen mod de helt store enkeltstart-kanoner, lyder det fra Kyllingen.

Ifølge eksperten kan ruten også være godt nyt for Jakob Fuglsang. Men det kræver, at han ændrer taktikken fra tidligere og lægger sine kræfter i andet end en jagt på podiet.

- Det mener jeg ikke er relevant overhovedet. Der er så mange sindssygt dygtige ryttere i bjergene, og det er bare for risikabelt for Fuglsang at satse på det. Der skal så meget til, før at det går godt, og selv om alt går godt, får han alligevel svært ved at ende blandt de fem bedste.

- Jeg må bare gentage det, jeg har sagt i rigtig lang tid efterhånden. Fuglsang bør komme ud af det klassement allerede på 2. etape, og så kan han vinde to etaper i dette Tour de France, siger Rasmussen.

Den 107. udgave af Tour de France tæller 21 etaper og begynder 27. juni. I alt skal 3470 kilometer tilbagelægges.

Kyllingens bud: Disse etaper afgør Tour de France: 15. etape: Lyon – Grand Colombier (175 km.) 17. etape: Grenoble – Col de la Loze (168 km.) 20. etape: Lure – La Planche des Belles Filles (36 km enkeltstart) - Jeg har især sat kryds ved etapen til Grand Colombier, hvor afslutningen bare er modbydelig hård. Og så 17. etape med stigningen ved skisportsområdet Meribel. Den ser også spektakulær ud. Når der er mål på stigninger uden for kategori, sker der bare noget voldsomt. Og så er er der selvfølgelig enkeltstarten på næstsidste etape. Der skal hver mand have tømt posen, og den stigning er bare ikke rar. Sidder man med halvdårlige ben der, indkasserer man nemt et tidstab på to minutter på de sidste syv kilometer.

