Kyllingen: - Slår EM 1992 med afstand

Det er aldrig sket før.

En dansker har vundet verdens største cykelløb to gange. Endda i træk.

Ekstra Bladets cykelekspert Michael 'Kyllingen' Rasmussen er da heller ikke bleg for at beskrive Jonas Vingegaards bedrift og smide den allerøverst på listen over danske sportspræstationer.

- At vinde Touren to gange i træk må med afstand være Danmark-historiens største sportspræstation på tværs af samtlige sportsgrene. Det er ikke engang noget, jeg gider at diskutere. Vi kan godt sammenligne, men uanset hvad så er Jonas' præstation den største, mener den tidligere cykelrytter.

- Det slår EM '92 med afstand. Den har aldrig været i spil. De vandt tre fodboldkampe, ikk?

Dagens præstation

Pogacar får masser af ros fra Kyllingen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er Tadej Pogacar. Hvor er han dog en fantastisk og vidunderlig cykelrytter, der bare aldrig smider håndklædet i ringen. Han sidder alene derude og kører to omgange, hvor han holder feltet stangen med plus 50 i timen på brosten.

- Der var panikstemning i feltet. Det var så vildt at se på.

Tre gok fra Kyllingen

- Nathan van Hooydonck får et gok, fordi han ikke tør at køre med rundt og levere til showet herinde. Hvad i alverden skulle det koste ham? Tag nu og kør med, for søren.

- Jeg er overbevist om, at en pr-mand har sagt, at han så skulle gå op og tage en føring, fordi det var for patetisk at se på.

Vingegaards belgiske holdkammerat får et gok. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

- Et gok til Dylan Groenewegen. Han lukker Philipsen ind i den spurt. Det var da helt åndsvagt. Han ser, at Mads kommer på venstre side, men så åbner han op for Philipsen i højre, og så taber han med så lidt.

- Jeg er ved at tro, at hvis han bare havde trådt til stregen og kørt sin egen chance, havde han haft en reel chance for at vinde i stedet for at bliver treer.

Groenewegen i det hvide og blå Team Jayco-AlUla-sæt missede etapesejren. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

- ASO får et gok for at have en aftenetape. Der er vitterligt ingen grund til at skulle rende rundt klokken 20 om aftenen. Det her kunne være afviklet for to timer siden. Specielt når man har været på tur i 25 dage.

Dagens dansker

Skjelmose er dagens dansker. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

- Det er Mattias Skjelmose. Han var den eneste, der viste lidt kørelyst herinde ud over Mads. Skjelmose var med og kørte i udbrud herinde, sad og førte og jagtede.

- Dannebrog var synlig i front af feltet på Champs-Élysées. Jeg synes, at andre danskere burde have samlet handsken op og burde have gjort mere væsen af sig herinde.

Dagens detalje

- Det er Jordi Meeus, der også vinder. Det var der ikke rigtig nogen, der havde set. Der var lagt op til en tvekamp mellem Groenewegen og Philipsen. Meeus kom nærmest ud af det blå. Jeg tror, at han selv blev lige så overrasket.