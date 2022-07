Kyllingen slagter favorit: - Hans rolle er udspillet

Opskriften for 17. etape var klar.

Den skulle være kort, eksplosiv og invitere til storoffensiv - og sådan blev det.

For Tadej Pogacar startede dagen dog med noget af et chok, da det kom frem at hans stærkeste hjælperytter, Rafal Majka, måtte udgå med en muskelskade i benet.

Chokket var dog ikke til at se på dagens etape, hvor vi blev vidne til noget af det flotteste cykelløb i dette års Tour de France, som ovenikøbet havde en dansker i hovedrollen.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' kommer vi ikke uden om UAE's flotte indsats på dagens etape, som Kyllingen mener bør resultere i opstilling af Pogacar-monumenter flere steder på dagens rute.

Og så er der 'Gok' til flere klassementsryttere, som slet ikke levede op til forventningerne på dagens etape.

Men inden vi går i gang, så skal der også sendes ros afsted til nogle af de ryttere, som ikke fik tv-tid - her kan blandt andre nævnes Andreas Leknessund (DSM), Nick Schultz (BikeExchange) og Bob Jungels (AG2R)

Dagens præstation

- Brandon McNulty er vanvittig, og han får dagens præstation. Han har hidtil siddet som tredjesidste mand for Pogacar, og har tidligere sluppet, når der har siddet seks-otte mand tilbage i favoritgruppen.

- I dag kører han de største klassementsryttere ud af hjulet uden at kigge sig tilbage. Det kræver et sindssygt fokus, og det er vanvittig imponerende, at han kan køre ryttere som Bardet (Team DSM), Yates (INEOS) og Quintana (Arkea-Samsic) ud af hjulet.

Brandon McNulty var vanvittig på dagens etape. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Adam Yates taber ni minutter på dagens etape og får dagens første gok. For Yates er der kun én måde, som det her kan rettes op på. Det er direkte ud af skolegården på etapen i morgen. Der kan ikke være noget, som er værd at sidde og vente på længere.

- Nu har han kørt lidt klassement mellem nummer fem og nummer ti. Han nåede lige at snuse til femtepladsen, men er nu så langt efter, at den chance er væk. Han befinder sig i ingenmandsland, og han skal være skuffet, for han er ikke kommet til Touren for at blive nummer ni.

Adam Yates tabte meget tid på dagens etape. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

- Thomas Pidcock får dagens andet gok. Hans rolle i klassementet er totalt udspillet. Det åbner for alletiders cykelløb fra INEOS-holdet i morgen. INEOS er nødt til at smide alt afsted, og det bliver med Thomas Pidcock i en ny rolle, hvor han måske kan være den mand fremme, som Geraint Thomas kan bruge. Han har fået sin etapesejr, så nu skal de til at bruge ham offensivt.

Thomas Pidcock får en ny rolle. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

- Nairo Quintana bliver sat to kilometer før toppen på næstsidste stigning, og har tydeligvis kørt over evne. Han får dagens tredje gok, fordi alle hans chancer for podie er væk nu. Han er tre minutter efter Geraint Thomas og fire sekunder foran Gaudu (FDJ) på femtepladsen i det samlede klassement. Det kan blive alletiders håbløse kamp om fjerdepladsen på lørdagens enkeltstart.

Quintana mistede muligheden for podiet på dagens etape. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Mikkel Bjerg ophæver for en stund tyngdeloven, og derfor er han dagens dansker. Det er ret vildt, at en mand på hans størrelse sidder og kører, indtil der kun er 18 mand tilbage i favoritgruppen. Han kører Wout van Aert ud af gruppen og starter dagens aflivning af Thomas Pidcock (INEOS). Det er dygtige, dygtige cykelryttere, som bliver sat i dag. Det er tydeligt, at holdfølelsen på UAE løfter Mikkel Bjergs niveau.

Mikkel Bjerg imponerede på dagens etape. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Hvad der er foregået inde i UAE's teambus her til morgen, det er dagens detalje. Når de her tre-fire mand har siddet i bussen i morges og kigget hinanden i øjnene og sagt: 'Nu tager vi ud og gør det her i dag,' så er der ingen, der har blinket. Når man har en leder, som man tror så meget på, så kan man det umulige, og det var det, vi fik at se fra UAE-drengene i dag. Det var det mest imponerende cykelløb, som jeg har set i årets Tour de France - specielt fordi de kun er tre mand. Hirschi følger jo knap med.

Pogacar ledte sine tilbageværende tropper til en imponerende indsats, som blev kronet med en etapesejr. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

