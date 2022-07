Kyllingen slagter Pogacars hold: - Uprofessionelt

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen er begejstret for den kontrol, som Jonas Vingegaard og co. udviste på det legendariske bjerg Alpe d' Huez.

Alpe d'Huez markerede enden på fire dage i Alperne, og hvor gårsdagens etape leverede drama for alle pengene så endte dagens kongeetape med at blive noget af en fuser.

Det er da også en ærgerlig Michael Rasmussen, som gerne havde set favoritterne kæmpe om sejren.

Således blev det ikke, og selvom det var tæt på, at ét af hårnålesvingene i fremtiden skulle prydes med navnet Louis Meintjes (Intermarché), så trøster Kyllingen sig med, at det nu er en Olympisk mester, som får sit navn udødeliggjort.

UAE-holdets offensiv udeblev, og i dagens 'Gok fra Kyllingen' kommer vi ikke udenom kritik af Tadej Pogacars hold - omend kritikken handler om noget helt andet end dét, som blev leveret ude på landevejen på dagens etape.

Annonce:

Dagens 'Gok' runder også to danskere, som bevæger sig i hver sin ende af karakterskalaen, og så får en ilter italiener også et gok i nøden for hans ucharmerende opførsel.

Dagens præstation

- Dagens præstation går helt sikkert til dagens etapevinder, Thomas Pidcock (Ineos). Han ville den sejr i dag. Han går frem på Col de la Croix de Fer, fordi han begynder at indse, at de fire minutters forspring som udbruddet er nede på - det er ikke nok.

- Han ved, at hvis han skal køre med om den her sejr, så bliver han nødt til at give den lidt gas. Han bevarer overblikket og ved godt, at han formentlig er bedste mand i det her udbrud, hvilket giver ham en enestående mulighed for at vinde på Alpe d'Huez.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Thomas Pidcock tog fortjent sejren på dagens etape. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- UAE-holdet fortjener dagens første og største gok. UAE ejer deres cykelproducent Colnago, og de fejler ved ikke at have insisteret mere på, at Colnago skulle have leveret nogle cykler, som lever op til minimumskravene.

Annonce:

- Det er simpelthen for ringe, at Pogacar kører rundt på en cykel, som er 400 gram over minimumsvægten. De kan ikke finde 400 gram at pille af Tadej Pogacars krop, og den ekstra vægt kan i værste fald koste Pogacar 20 sekunder på en stigning som Alpe d'Huez. Det er simpelthen for uprofessionelt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Colnagos cykler kan være et handicap for Pogacar. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

- Fuglsang misser endnu engang et udbrud, som han ellers havde sat kryds ud for i bogen. For dét fortjener han dagens andet gok. Han prøvede godt nok at komme tidligt afsted på etapen, men der var 50 mand med, så det blev lukket ned. Fuglsang skal være med på en dag som i dag.

- Han har måske bare ikke benene til det, og han har måske bare ikke dét at skyde med, som der skal være for at vinde en etape i Touren. Selvom han var havnet i udbruddet, så var han nok ikke kørt fra Pidcock (Ineos) eller Meintjes (Intermarché) ... men når hans holdkammerat Chris Froome kan ramme udbruddet, så skal Fuglsang også kunne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Har Fuglsang dét der skal til for at vinde en etape i Touren? Foto: Claus Bonnerup

Annonce:

- Giulio Ciccone (Trek) fortjener det tredje gok. På vej opad Col de la Croix de Fer sidder han i udbruddet og fægter med armene, gider ikke tage føringer - men vil så gerne køre bjergspurten. Det er dårlig stil, og det bliver man ikke populær på.

Dagens dansker

- Jonas Vingegaard forsvarer sig ganske fortrinligt og bliver dagens dansker. Der kom to angreb fra Tadej Pogacar (UAE), som han svarede eminent på. Jeg havde troet, at løbet ville blive åbnet op langt tidligere, men Vingegaards hold formår at holde angrebene nede med det tempo de satte på Alpe d'Huez. Han er en dag nærmere Paris, og det gælder bare om at tjekke dagene af, efterhånden som han kommer igennem dem.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Vingegaard er dagens dansker. Foto: Papon Bernard/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Thomas Pidcocks nedkørsel var et mesterstykke uden lige, og det var en fornøjelse at se hvor stærkt teknisk han er på sådan en nedkørsel. Han tog en enestående chance for at vinde dagens etape. Han skabte selv chancen for etapesejren med den nedkørsel han præsterede i dag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør historien om Tour de France's mest legendariske bjerg, Alpe d'Huez i Ekstra Tour: