Kyllingen slagter Vingegaard: Uprofessionelt

Dramaet lod vente på sig, men da rytterne havde passeret dagens første pavé, blev etapen forvandlet til en uoverskuelig skueplads for et drama, vi ikke har set magen til i årets Tour de France.

Lige så meget overskud, som Jumbo-Visma viste på 4. etape, lige så forvirrede var de på dagens 5. etape. Væk er Primoz Roglic' chancer for at vinde Tour de France, ligesom Jonas Vingegaard kom i store problemer.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' kommer vi ikke uden om Vingegaard-dramaet, men vi kigger også forbi en generelt skuffende dag fra de danske ryttere, inden vi runder af med en detalje, som reddede Wout van Aert endnu en dag i den gule trøje.

Tadej Pogacar leverede dagens præstation på brostenene. Foto: Claus Bonnerup

Dagens præstation

- Dagens præstation går til Tadej Pogacar (UAE), fordi han sidder ene mand fra sit hold, og han ser ud til at være den stærkeste mand på brostenene i dag. Det er ham, der gør forskellen et langt stykke igennem løbet. Han bliver træt til sidst, den unge mand, og man kan godt se, at de sidste ti kilometer er lange for ham. Men han har også siddet uden holdkammerater i 50 km på det tidspunkt - så det er virkelig en fremragende præstation af ham.

- Han tager væsentligt mindre tid, end det så ud til, han ville tage med ti kilometer til mål, men det tager ikke noget fra hans præstation i dag.

Dagens dansker

- Det er svært at være begejstret for danskerne på dagens etape. Det bliver Magnus Cort, fordi han er der igen. Det er imponerende, at han efter at have kørt 400 km i udbrud under dette års Tour de France stadig går med i morgenudbruddet og leverer rigtig meget i udbruddet i forhold til, at det holder hjem - men jeg synes, at de to EF-folk, Cort og Powless, får for lidt ud af det. De bliver sidst i den gruppe og ender som nummer fire og fem på etapen. De får ikke spillet deres kort ordentligt, og jeg vil vove at påstå, at Magnus ville være den hurtigste i gruppen, hvis de var kommet samlet til mål.

Magnus Cort. Foto: GONZALO FUENTES/Reuters/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Jonas Vingegaards cykelskifte er dagens første gok. Det var simpelthen så uprofessionelt og uorganiseret, som det overhovedet kunne være. Der var Jumbo-ryttere, der rendte på kryds og tværs af vejen. På et tidspunkt var der vel fire ryttere, som kørte på cykler, der ikke var deres egne. Det er udtryk for stor nervøsitet. Normalt når man får en defekt, så kører man, så langt man kan, og så kommer servicebilen op bagfra - men Jonas hoppede over på en cykel fra en mand der er 1,90 meter.

- Dem der havde placeret halmballerne i rundkørslen - det er fandeme dumt. Man skulle nærmest tro, at de ikke havde været til cykelløb før, sådan som de halmballer lå placeret. De ved udmærket godt, at rytterne flyver igennem rundkørslen med 50 km/t på de sidste kilometer af sådan en etape her, og det resulterer i, at Primoz Roglic styrter og taber Touren.

Kasper Asgreen lignede en slukket mand i dag. Foto: Claus Bonnerup

- Det tredje gok går kollektivt til de danske ryttere på dagens etape. Asgreen forsvandt tidligt på etapen, og før starten i dag lignede han ikke en mand med brostens-ild i øjnene. Mads Pedersen kunne godt se, at han kom til kort i dag. Hans angreb var startskuddet til, at bolden for alvor blev givet op på dagens etape, og så kunne han ikke følge med. Vingegaard kunne godt have bidraget til at prøve at hente de sidste ti sekunder på Pogacar. Han burde have ofret sig. De danske brostensdrenge levede ikke op til forventningerne på dagens etape.

Wout van Aert styrtede med 96km til mål, og kort efter lavede han dagens detajle, ved at undgå endnu et styrt. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Den redning Wout van Aert laver, da en bil foran ham bremser op, det var hurtigt reageret. Det var selvforskyldt, at han kom i situationen, men det var fandeme godt reddet. Jeg er sikker på, at der er masser af andre detaljer på etapen i dag, som er fuldstændigt umulige at holde styr på på sådan en dag, hvor feltet er delt op i flere grupper.

