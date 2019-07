Kyllingen stikker til favoritter: - Det undrer mig

Nairo Quintana og Dan Martin var pludselig sat i en gruppe bag feltet med de øvrige favoritter. Det skulle man have udnyttet, mener Michael Rasmussen

Årets længste etape i Tour de France blev helt som forventet en dyst mellem sprinterne på den 230 kilometer lange transport-etape fra Belfort til Chalon-sur-Saône.

Der var dog lige ved at blive dramatik blandt favoritterne kort efter bonusspurten ved 200 kilometer-mærket. Pludselig fangede kameraerne en fortvivlet Nairo Quintana og Dan Martin siddende i en gruppe et godt stykke efter feltet med de øvrige favoritter.

Angiveligt sat af, efter danske Mads Würtz Schmidt orkestrerede et angreb sammen med Greg van Avermaet og Oliver Naesen.

Årsagen er uklar, men Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, undrer sig over, at de øvrige favoritter ikke bankede et ordentligt søm i podiekandidaten Nairo Quintanas kiste.

- Det undrer mig, at der ikke var nogen, der greb chancen og kørte på det, når de har muligheden for at få elimineret to af klassementrytterne og en podiekandidat.

- De kunne have indkasseret tidstab på halvandet minut, selvom Movistar var relativt hurtige til at få fire mand ned til Quintana, vurderer han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nairo Quintana (venstre) legede med ilden på 7. etape. Foto: BERNARD PAPON/Ritzau Scanpix

Viviani bommede spurten: Her er forklaringen

Det er uvist, om colombianeren trådte af på naturens vegne, punkterede eller simpelthen blot sad og sov.

- Noget tyder måske på, at han har haft en punktering, siden der allerede sad en holdkammerat ved ham og efterfølgende kom to-tre mere.

- Men ikke desto mindre så var det en oplagt mulighed for de øvrige hold at udnytte det.

- Hvis de var kørt i feltet, så var de (Quintanas gruppe, red.) aldrig kommet op igen. Og man ved jo ikke lige, hvornår muligheden for at tage halvandet minut på Quintana kommer igen, siger Michael Rasmussen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape. Denne gang er top byttet ud med en fidusbamse, mens årets længste etape står for skud.

Etapens TOP: Udbryderne Yoann Offredo og Stéphane Rossetto

De to udbrydere får dagens fidusbamse. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

- Det er nok snarere en fidusbamse end en toppræstation, men de to mand, der sidder ude foran, tager en møg-utaknemmelig opgave på sig.

- Der sad 172 mand i feltet, som var ret ligeglade med at køre cykelløb. De skulle bare frem til hotellet, og så var der de her to, som fik lidt tv-tid. De ligger og kæmper om, hvem der kan køre flest ligegyldige kilometer i udbrud, virker det som om.

Etapens FLOP: Etapen

7. etape blev intet festfyrværkeri. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

- Floppet må være etapen som helhed. Det er et nødvendigt onde for at komme på tværs af Frankrig.

- Det var en ørkenvandring af galaktiske dimensioner, og det er helt forventet, når man laver sådan en etape. Men rytterne er godt tilfredse med det efter en relativt hård dag torsdag.