Kyllingen svinger sablen: Det har været en kollektiv nedsmeltning

Michael Rasmussen gør status midtvejs i Tour de France. To ryttere og et hold får ros, mens blandt andre et par danskere skal bruge hviledagen på at komme op i gear

Ti etaper er kørt i årets Tour de France, og tirsdag kan de 171 tilbageværende ryttere glæde sig over en af to hviledage i verdens hårdeste cykelløb.

Det er dog langt fra alle 22 hold, der kan gå på hviledag med god samvittighed.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, gør status over, hvem der har toppet og floppet på årets første ti etaper.

DE TOPPER

Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe kan holde hviledag i den gule trøje. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Den franske puncheur kørte sig i gult, da han tog sejren på 3. etape og holdt fast i den, indtil Giulio Ciccone overtog den på 6. etape. Med seks sølle sekunder. Det ville Alaphilippe ikke finde sig i - og med lidt hjælp fra en motorcykel tog han den tilbage, første gang muligheden bød sig. Imponerende, mener Michael Rasmussen.

- Han har fløjet i den gule trøje utroligt flot. Han tabte den og vandt den tilbage på flotteste manér. Han vandt den tilbage på en utrolig svær måde og forsvarede den helt fantastisk på La Planche des Belles Filles, siger Michael Rasmussen om Alaphilippe, som er første mand på Kyllingens topliste.

Jumbo-Visma

Wout Van Aert tog Jumbo-Vismas fjerde etapesejr på 10. etape. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Det hollandske mandskab har i dén grad leveret varen. Mike Teunissen tog en overraskende sejr på 1. etape, inden de vandt holdløbet dagen efter. Siden har supersprinteren Dylan Groenwegen og Wout Van Aert føjet yderligere to sejre til det samlede regnskab. Og det sikrer dem naturligvis en plads blandt Kyllingens favoritter.

- De har vundet fire etaper med et holdløb og tre forskellige sprintere. Det er helt uhørt, og jeg er ikke sikker på, at det nogensinde er sket før.

- Jeg havde slet ikke forventninger til dem i den grad. Jeg havde forventet, at Dylan Groenewegen skulle vinde nogle etaper, men at de vinder fire etaper de første ti dage, er fuldstændig vanvittigt. De holder en ekstra god hviledag, vil jeg tro, siger Michael Rasmussen.

Thomas De Gendt

Thomas De Gendts soloshow kan ende med at blive Tourens flottest. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Belgieren leverede lidt af et soloshow på 8. etape, da han knækkede de øvrige udbrydere og tog sejren i Saint-Ètienne. De Gendt havde forsøgt sig et par gange de foregående etaper, men denne gang var der ingen, der kunne røre ham. Det fik Michael Rasmussen til at omdøbe ham til 'Thomas The Giant' i Ekstra Bladet.

- Det var ugens største enkeltmandspræstation. Lotto-Soudal har gjort det godt med Tim Wellens og Tiesj Benoot i udbrud, men det, De Gendt han leverede, det var i særklasse.

- Det kan meget vel ende med at blive den største solopræstation i løbet, siger han.

DE FLOPPER

Dimension Data

Dimension Data har været helt fraværende på den første del af Touren. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Det sydafrikanske hold har været særdeles svært at få øje på i årets Tour de France. Danske seere har med rette spejdet forgæves efter Michael Valgren i de mange bebudede udbrud, og undervejs har Michael Rasmussen opfordret til selvransagelse hos holdet, der også tæller ryttere som Roman Kreuziger og Lars Bak. Det holder han fast i midtvejs efter ti etaper.

- Det er ikke godkendt. De har intet leveret. Som hold har de været helt fraværende. Og med danske briller har Michael Valgren heller ikke leveret. Det har været en kollektiv nedsmeltning, siger han.

Romain Bardet

Romain Bardet har fået en dårlig start på Tour de France. Foto: Ritzau/Scanpix

Romain Bardet er et af franskmændenes største håb i klassementet, men det har slet ikke fungeret på hjemmebanen for den 28-årige rytter.

- Han skuffede første gang gevaldigt på La Planche des Belles Filles, da det for alvor gik opad første gang. Det var helt tragikomisk, at han nærmest kom til at stå stille på målstregen.

- Han prøver godt nok på Bastilledagen, men når man prøver sådan noget på sådan en stigning 15 kilometer fra mål, så er det også et udtryk for, at man ikke tror på det, for så skal man ikke ud og bruge ekstra energi på at revanchere sig eller vise trøjen på hjemmebanen, siger Michael Rasmussen om det kiksede angrebsforsøg på 9. etape.

Favoritternes fald

Jakob Fuglsang hang gevaldigt i bremsen sammen med en håndfuld andre favoritter på 10. etape. Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

Jakob Fuglsang, Thibaut Pinot, Richie Porte, Bauke Mollema og Rigoberto Uran fik en øretæve i sidevinden på den ellers flade etape mandag. Og det er ikke godt nok ifølge Michael Rasmussen, der har fundet plads til de sårede favoritter på floplisten.

- Det er skidt, at en hel håndfuld favoritter bliver fanget bagude. De bliver fanget af sidevinden, og hvis man skal køre med om sejren i Tour de France, så er der ikke råd til at tabe et minut og 40 sekunder i sidevind på en flad etape. Så er det meget sjældent, at man kommer tilbage og havner på podiet.

