Kyllingen: - 'Tillykke' med andenpladsen

Det var ventet, at sprinterne skulle afgøre dagens etape mellem sig, men sådan blev det ikke.

På en begivenhedsfattig 19. etape fik Frankrig endelig skrabet deres første etapesejr i årets Tour de France i hus, og det skete på noget af en genialitet.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' er det svært at komme uden om den hårdt tiltrængte franske etapesejr til en rytter, som kører på et hold, der absolut ikke er hårdt trængte - men som bare lykkes med alt i øjeblikket.

Vi kommer heller ikke uden om den uheldige hovedrolle, som én af Tourens motorcykler endnu en gang fik bragt sig i, og så er der 'Gok' til en italiener, som nok havde håbet på en noget lettere dag på de franske landeveje.

Dagens præstation

- Hold nu op en flot sejr til Christophe Laporte, og det får han dagens præstation for. Hans sejr kan kun lade sig gøre, fordi finalen er kørt så hårdt, som den er, hvor det er et felt, som kommer ind i små klumper.

- Der er nogle sprintere, som kommer ind til den her spurt med ømme ben. Og samtidig har de en bunke hjælpere, som er kørt i stykker. Laportes sejr fortæller lidt om, hvor stærke Jumbo er, og hvor meget overskud det hold har.

Christophe Laporte overraskede alt og alle, og vandt 18. etape. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Dagens første gok går til den kameramotorcykel, som ved 6,5 kilometer-mærket kører den modsatte vej rundt i en rundkørsel, og får sneget sig ind omkring tiende position i feltet. Fransk TV skyndte sig at klippe væk fra det show, som han havde gang i.

- Det må bare ikke ske, når det går så stærkt - så skal motorcyklen holde sig langt foran. På gårsdagens etape blev to motorcykler smidt ud af løbet, fordi de forårsagede to styrt, så man skulle tro, at de havde læst på lektien - men det havde de så ikke.

- Alpecin-Fenix får dagens andet gok. De må virkelig sidde og flå sig selv i håret over, at Jasper Philipsen kun kommer til at spurte om andenpladsen, når det er tydeligt, at han er så overlegen i spurten.

- De er ikke godt nok organiseret, og får ikke lukket udbruddet ned tidligt nok. Hullet skulle bare være lukket, men de overlod alt for meget kontrol til Jumbo-Visma og de andre sprinterhold. 'Tillykke' med andenpladsen.

Jasper Philipsen må ærgre sig over kun at blive nummer to. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

- Filippo Ganna får dagens uheldige gok. Kort efter dagens første stigning punkterer han og bliver fanget i den bageste gruppe, som kæmper længe med at komme op til feltet.

- Han kommer til at bruge unødige kræfter, dagen inden han har muligheden for at vinde. Jeg tror alligevel, at Wout van Aert kommer til at smadre dem allesammen i morgen, men det er Gannas disciplin, og han vil ærgre sig over at have brugt de kræfter i dag.

Filippo Ganna brugte unødige kræfter, før morgendagens enkeltstart. En disciplin han er verdensmester i. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Mads P. tager dagens dansker, men det er desværre med negativt fortegn. Dagen i dag havde været en dag, hvor han havde haft rigtig, rigtig fine muligheder for at lave noget. Stuyven og Simmons' aktivitet på dagens etape viser, at holdet tydeligvis var gearet til at hjælpe Mads mod en etapesejr. Desværre var Mads syg, og det blev, bogstaveligt talt, en skidt etape for ham i dag.

Mads P. skal håbe på mirakelcolaer efter hans maveonde i dag. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Christophe Laportes timing i dagens spurt er dagens detalje. At han lige ser momentet, hvor han kan springe fra feltet op til udbryderne, det er imponerende. Der er kun ét rigtigt moment at gøre det på, og det rammer han bare lige. Hvis han gør det 100 meter senere, så er feltet for tæt på - gør han det 100 meter før, så er der risiko for, at han dør i forsøget.

Christophe Laporte leverede dagens detale. Foto: Yoan Valat/AFP/POOL/Ritzau Scanpix

