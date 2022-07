Kyllingen: Tre grunde til Jonas' succes

Historien kan næsten ikke skrives smukkere for danske Jonas Vingegaard.

Kongens København dannede ramme om en Tour-start, som ikke er set mage i mange år, og i byernes by, Paris, fuldendte Vingegaard drømmen om en dansk vinder af Tour de France.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, benytter Vingegaards samlede sejr til at udskifte sine 'Tre Gok fra Kyllingen' med 'Tre nøgler til succes' og giver her sit bud på, hvad der har skabt Jonas Vingegaards Tour-triumf.

- For mig er det her århundredets danske sportspræstation. Det er større, end hvis landsholdet vinder VM i fodbold, siger Michael Rasmussen om dét, han har været vidne til i de seneste tre ugers cykelløb.

- Han vandt den største etape i Alperne, den største etape i Pyrenæerne, og han var meget tæt på at vinde den afsluttende enkeltstart. Det er en meget imponerende præstation, som endda er leveret mod den bedste cykelrytter, jeg har set i min levetid.

De tre nøgler til succes:

Livet efter Tour de France

- Jonas har en kontrakt med Jumbo, som løber to år endnu. Så på den front kommer der ikke til at ske noget. Næste år er der dog ikke tvivl om, hvem der kommer til at være kaptajn på holdet.

Michael Rasmussen tror heller ikke, at der kommer til at ske store ændringer i løbskalenderen.

- Måske vil han køre Liège-Bastogne-Liège i topform, men omvendt ved både han og holdet, at chancen for succes i Tour de France bliver mindre, hvis Jonas skal ramme topformen flere gange i løbet af sæsonen.

Som vinder af Tour de France vil livet byde på markante ændringer – en af disse er muligheden for at tjene store penge.

- Det hårde arbejde er gjort, og de mange gadeløb, som kommer efter Touren, er lavthængende frugter, som jeg forventer, at Jumbo giver grønt lys til, at Jonas kan deltage i for at tjene lidt ekstra lommepenge.

- Jonas’ liv er ændret for tid og evighed – fra nu af vil han blive genkendt på hvert et gadehjørne.

