Kyllingen trods mistanke: - Hans præstation undrer mig ikke

Syv kilometer fra målstregen på Mont Ventoux strøg han af sted og efterlod alle bag sig, og colombianeren Nairo Quintana fik det dermed lørdag til at bruse af begejstring i cykelfans verden over.

Internettets skeptikere - hvoraf ikke så få gemmer sig i anonymitetens trygge hule - var imidlertid ikke længe om at sætte spørgsmålstegn ved Quintanas præstation, som søndag sikrede ham sejren i etapeløbet Tour de la Provence.

Den 30-årige bjergrytter hævdes at have kørt strækningen fra bunden af Ventoux og op til målet i Chalet Reynard i rekordtid, og han skal således have kørt hurtigere end Marco Pantani og Lance Armstrong i deres velmagtsdage.

Quintanas tid er uofficiel og er af bloggeren @ammattipyöräily udmålt på grundlag af tv-billeder. Han når frem til, at Quintana kørte strækningen - som er cirka 9,6 kilometer og stiger i snit med 9,2 procent i tiden 28 minutter og 12 sekunder.

Pantani kørte strækningen otte sekunder hurtigere i 1994 - en måling, der i øvrigt også er baseret på uofficielle data. Det afholder imidlertid ikke folk fra at drage konklusioner.

Den tidligere Festina-træner og nuværende provokatør, Antoine Vayer, kalder med eftertryk Quintanas præstation utroværdig, og såkaldte internettrolde som den berygtede @digger_forum tøver ikke med at mistænkeliggøre Quintana for at have præsteret over det menneskeligt mulige.

LE GEANT de PROVENCE, c'est QUINTANA ! @NairoQuinCo sur le même segment 9,5kms à 9,2% de notre Radar @lapreuvepar21 lacet St Estève-Chalet Reynard, RESTEZ ASSIS !, bat le record 1994 de Pantani en 28mn05sec, 15 sec de moins, soit 6,8 watts/kg, 460 watts etalons ! IN-CRO-YA-BLE ! pic.twitter.com/Hlf0szySup — ntoine VAYER (@festinaboy) February 15, 2020

Cycling has started 2020 well. Quintana at 6.8w/kg for 28 mins....that's as high, or higher, than Indurain and Pantani levels. — Digger (@Digger_forum) February 16, 2020

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, den tidligere bjergrytter Michael Rasmussen, ser imidlertid intet mistænkeligt i Quintanas præstation.

- Jeg ser intet i det her, som er værd at løfte øjenbrynene over. Quintana er vel det seneste årtis bedste bjergrytter, og han er lige kommet til Europa fra sit hjem i Colombia, hvor han bor i 2600 meters højde og i praksis er på konstant højdetræningslejr, siger Rasmussen.

- Selvfølgelig præsterer han godt. Den nedre del af Mont Ventoux er en fuldstændigt ideel stigning at køre mange konstante watt på, idet man kører i læ på en regulær og stejl stigning. Hans præstation undrer mig ikke.

CHALET REYNARD



1994 | 28:20 Pantani

2000 | 30:20 Armstrong (+5), 30:34 Pantani

2002 | 30:43 Armstrong

2004 | 29:00 Mayo

2009 | 31:01 Pellizotti, 31:06 Contador (+8)

2013 | 30:53 Froome, N.Quintana

2016 | 29:24 Mollema

2019 | 31:51 Bardet, Jesus Herrada

2020 | 28:12 N.Quintana — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) February 15, 2020

Rasmussen fremhæver, at uautoriseret afstandsmåling, teknologisk udvikling af cykler og udstyr, uvished om rytterens vægt, samt forskelle i vindmodstand og andre ydre omstændigheder gør det overordentligt svært at sammenligne præstationer, som er leveret hen over en periode på 25 år.

- Hvis Quintana tog halvandet minut fra Egan Bernal (Tour-vinder, red.) over en strækning på ti kilometer på en etape i Tour de France, så ville jeg undre mig, siger Rasmussen.

- Det, vi så lørdag, var en exceptionel bjergrytter, der slog til på en ideel strækning. Det er ikke overraskende for mig, at han viste sig så suveræn.

Af største betydning for sammenligningerne med Pantani og Armstrong er, at de kørte med en målstreg på toppen af Mont Ventoux for øje, understreger Rasmussen. Der er 6,5 km fra Chalet Reynard, hvor lørdagens målstreg var trukket, til toppen af bjerget, hvor der normalt er målstreg ved vejrmålingsstationen med det ikoniske tårn.

- De har økonomiseret med kræfterne, mens Quintana har kunnet køre for fuld kraft til Chalet Reynard, siger Michael Rasmussen.

Sidste etape af Tour de la Provence havde mål i Aix-en-Provence og blev vundet af Owain Doull (Team Ineos). Nairo Quintana vandt som ventet den samlede sejr efter sit ridt på Mont Ventoux lørdag.

