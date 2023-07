Kyllingen troede det ikke: Noget galt med tiderne?

En så suveræn sejr har Michael Rasmussen ikke set før. Jonas Vingegaard var så hurtig, at eksperten tænkte, at der måtte være noget galt med tiderne

Michael 'Kyllingen' Rasmussen troede ikke sine egne øjne.

Kunne tiderne virkelig være rigtige? Men den var god nok ...

Jonas Vingegaard skulle ikke være længe ude på enkeltstartsruten, før det hurtigt stod klart, at han var ganske suveræn. Den forsvarende Tour de France-vinder vandt etapen med et minut og 38 sekunder ned til Tadej Pogacar.

Dagens præstation

- Hold nu op! Jeg kan ikke mindes at have set en enkeltstart, hvor nummer et kører 4,5 sekunder fra nummer to pr. kilometer. Det er jo lysår fra nummer to i en verden, der normalt afgøres på marginaler. Ikke Indurain, ikke Armstrong, ikke Hinault, siger Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om nogen. Så skal det være engang i 1960'erne. Det er virkelig vildt, når én er SÅ overlegen!

Vingegaard smadrede alt og alle. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er svært at sige noget andet. Jeg tænkte, at det ikke kan være rigtigt, og at der måtte være noget i vejen med tiderne. Pogacar indhenter jo nærmest nummer tre i løbet, og så bliver han næsten indhentet selv af Jonas.

Jonas Vingegaard var endda også selv i tvivl om nogle tal. Det handlede om hans wattmåler, og om den viste for høje tal.

Kyllingens tre gok

- Team DSM får det første gok. Det er skæbnens ironi, at de havde sagt, at de havde nogle fantastiske nye hjul at køre med, og så var de tre mand, der ikke kunne komme rundt i første sving. Det var bizart at være vidne til. Man skal aldrig teste sit materiale i Touren.

Kyllingen fatter ikke, hvad Neilson Powless havde gang i. Foto: Stéphan Mahé/Ritzau Scanpix

- Det næste går til Neilson Powless. Det er da fuldstændig hul i hovedet, hvis man kører på en almindelig cykel og så vælger et pladehjul, der er tungere.

- Det gav ingen mening. Det skulle kun være, fordi cyklen bliver for let, men det kan jeg ikke forestille mig, for så er deres normale landevejscykler for lette.

- Det sidste gok går til Victor Campenaerts. Hvad søren havde han gang i? Det ligner noget vintertræning, man laver i januar måned, og ikke noget på 16. etape af Tour de France. Det var nærmest, som om han havde tabt et væddemål.

- Han skal jo komme igennem så nemt som overhovedet muligt. Når han nu vælger ikke at køre stærkt, så er det jo helt tosset at prøve at køre over første bakke i største gear, når man nu ved, at der er en etape i morgen med mere end 5000 højdemeter. Det er næsten for dumt, når man har besluttet ikke at give den gas.

Dagens dansker

Den forsvarende Tour-vinder ligner også en kommende Tour-vinder. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er svært at se, hvordan spændingen skal genskabes lige nu mellem Vingegaard og Pogacar. De har jo kun to bjergetaper, og så skal det være, hvis Jonas går fuldstændig i opløsning, og det er svært at få øje på, når han kører så stærkt. Han kan bare nøjes med at holde øje med Pogacar.

Dagens detalje

- Den går til Giulio Ciccone. Han får virkelig timet det og formår at køre hurtigste tid over bakken. Med de midler, han har til rådighed, går han all in på lige præcis det. Han blev ikke grebet af stemningen. Det er meget godt set, da det er den måde, de kan få noget med herfra.

Italieneren kørte klogt og hev flere bjergpoint ind. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Det skyldes, at den, der alene på stigningen var hurtigst, ville få fem bjergpoint, og dem scorede Lidl-Treks Ciccone, der dermed udbygger sin føring i bjergkonkurrencen.