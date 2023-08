Kyllingen ude med riven: Danskere fejler!

Der var vist ingen tvivl, når alt kom til alt.

Mads Pedersen, Tadej Pogacar og Wout van Aert blev splittet til atomer af den nyudklækkede verdensmester, hollænderen Mathieu van der Poel.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, var både imponeret af hollænderen og over dagens cykelløb, men han var samtidig også splittet over, hvad det danske cykellandshold leverede.

- Mads Pedersen kørte et fantastisk løb i dag, men det havde måske set endnu bedre ud, hvis ikke Skjelmose blev ramt af cykelproblemer.

- Alt i alt må det danske hold jo bare siges i høj grad at være udgjort af Lidl-Trek,

Dagens præstation

Kyllingen har intet andet end roser tilovers for den hollandske verdensmester, Mathieu van der Poel. Foto: Maja Smiejkowska/Ritzau Scanpix

- Mathieu van der Poel var den stærkeste, men han var også den smarteste.

- Han holdt sig i skindet i de store aktioner modsat de tre andre (Wout van Aert, Tadej Pogacar og Mads Pedersen, red), og til sidst belønner det sig.

- Når man kan vinde VM med næsten to minutter og så ovenikøbet have tid til at falde og styrte - samt døje med en smadret sko.

- Så er det den rigtige, der vinder i dag.

Tre gok fra Kyllingen

- Den tidsansvarlige fra UCI får det første, da vedkommende glemte at stoppe tiden.

- Det gjorde, at udbruddet fik klippet et minut af deres forspring - fordi en fra UCI ikke fik stoppet tiden i tide.

Foto: Pauline Ballet/Ritzau Scanpix

- Det næste gok går til den ansvarlige for Mattias Skjelmoses cykel.

- Det er sgu bemærkelsesværdigt, at Mattias Skjelmose skal stoppe og få lukket luft ud af cyklen. For han kører på nøjagtig samme cykel som Mads Pedersen, så er der begået en fejl et eller andet sted, og nogen har ikke gjort deres forarbejde rigtigt.

- For det sender ham helt ud af cykelløbet.

- Han har ellers kørt helt fantastisk indtil da og kunne sagtens været brugbar for Mads frem mod finalen.

Mattias Skjelmoses (th.) VM-løb blev forpurret af en cykel, der ikke gad spille med på danskerens præmisser. Foto: René Schütze

- Overordnet set fyldte danskerne meget i dagens løb, men set med danske briller på så er der bare nogen, der fejler.

- Tredje gok bliver derfor en delt titel for Magnus Cort, Mikkel Honoré, Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg. Det er meget, meget lidt, at Cort og Honoré er med i løbet, og så var det selvfølgelig også en skuffende dag for Kasper Asgreen, der var tiltænkt en kaptajnrolle. Mikkel Bjerg kom aldrig rigtig i spil, men han kan heller ikke være tilfreds med dagen.

- Mads Pedersen og Mattias Skjelmose kørte fantastisk. Michael Mørkov gjorde også sin del af arbejdet, og Søren Kragh Andersen kørte et rigtig dygtigt teknisk løb i dag.

- Belgierne sad med fem mand langt inde i løbet, mens danskerne sad med to. Men vi havde vores bedste mand i finalen, og så må det danske hold jo bare siges i høj grad at være udgjort af Trek.

Dagens dansker

Mads Pedersen nappede en fjerdeplads og titlen som dagens dansker. Foto: Rene Schütze

- Mads Pedersen er dagens dansker. Der er ikke så meget at rafle om.

- Desværre ender han på fjerdepladsen, den mest utaknemmelige placering af alle, men Mads har enorm stor ære af det her fantastiske cykelløb.

- I bagklogskabens lys har han måske spillet lidt for meget og tidligt med musklerne, måske havde han lidt for gode ben, som han ikke kunne vente med at bruge.

- Men han følger de allerbedste op ad stigningerne, og når han kan følge med van Aert og Pogacar, så er det, fordi han har haft en rigtig god fornemmelse.

Dagens detalje

- Dagens detalje må være, at Alberto Bettiol ikke kysser asfalten i det sving, hvor hans vandflaske ryger af cyklen, som han kører over med baghjulet. Det er et mindre mirakel, at han bliver oppe.

- Fordi det er lige præcis der, hvor han også rykker og kører væk fra de andre og tvinger dem til at vågne op.