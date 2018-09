Kyllingen undrer sig: Han burde være med

Danmark stiller for første siden 2004 fuldt hold ved VM i landevejscykling takket være en fornem placering på verdensranglisten.

Udover Astana-trioen med Fuglsang, Valgren og Jesper Hansen består holdet af VM-rutinerede Matti Breschel, Niklas Eg, Mads Würtz Schmidt, amatøren Emil Vinjebo og Kasper Asgreen, der var med til at vinde VM holdtidskørsel med Quick-Step Floors sidste søndag.

Men især en rytter glimrer ved sit fravær.

- Jeg undrer mig over, at Søren Kragh ikke er med. Han har før vist, at han kan køre stærkt op ad bakke. Han kørte et rigtig stærkt VM sidste år (i Bergen, red.), og man må da formode, at manden er i form, siden han bliver valgt til at køre VM i enkeltstart, siger Michael Rasmussen med henvisning til onsdagens enkeltstart, hvor Søren Kragh Andersen kørte 18. bedste tid.

Søren Kragh Andersen har selv meldt fra til linjeløbet, fordi han ville koncentrere sig om enkeltstarten og få en pause inden den sidste del af sæsonen

Team Sunweb-rytteren var også med til at køre sit hold til sølv ved holdløbet sidste søndag, men det burde ikke være en hindring i forhold til at køre linjeløbet.

- Han er i superform og har kørt Tour de France, så han kan jo godt holde ud at køre tre cykelløb på otte dage, siger Michael Rasmussen og tilføjer, at han godt kan forstå, hvis det er svært for en landstræner at udtage et dansk hold til en rute som den østrigske.

- Danmark råder bare ikke over ret mange ryttere, der kan noget i det her terræn. Det er ikke sådan, at der er en hel buket at plukke af.

Landstræner Anders Lund har ikke fravalgt Søren Kragh Andersen. Han har selv meldt fra til VM i linieløb. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han har da heller ikke de store forhåbninger til danskernes chancer på den historisk hårde VM-rute.

- Det er nok mest realistisk, at der er to danske ryttere, der gennemfører.

- Jeg tror ikke, at danskerne kommer til at køre med om medaljer. Jeg tror ganske enkelt, at ruten er for hård. Der er rigtig mange dygtige folk fra de andre lande, så jeg kan ikke rigtig se, hvem det skulle være. Jakob Fuglsang er jo kaptajn, men jeg kan ikke lige se, at han skulle begynde at køre fra Alaphilippe, Valverde eller Kwiatkowski på den rute. Eller Yates-brødrene for den sags skyld.

Den danske landstræner, Anders Lund, har meldt klart ud, at de danske ryttere kører for Jakob Fuglsang i de østrigske alper, men Michael Rasmussen tvivler på, at Astana-rytterens form er, hvor den skal være.

- Jakob har jo dårligt nok kørt cykelløb siden Tour de France, så der er ikke rigtig noget, der indikerer, at han er i rigtig god form. Det kan godt ske, at han er det, men der er ingen indikationer på, at han skal tælles med som medaljefavorit.

Jakob Fuglsang får det svært, spår Michael Rasmussen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Helvedesstigning er for hård

VM-ruten går fra Kufstein til Innsbruck, hvor der er mål. Inden da skal rytterne over den stejle Gnadenwald-stigning, før en rundstrækning på 26 kilometer og med den mindre stejle Igls-stigning skal tilbagelægges syv gange.

Det er dog den brutale Gramartboden-stigning – også kaldet helvedesstigningen – der kommer til at skille fårene fra bukkene til sidst.

-Den sidste stigning er for stejl. Der vil Jakob komme til kort, når der bliver rykket. Franskmændene har et enormt stærkt hold, så de vil ikke lade nogen slippe af sted, siger Michael Rasmussen, der heller ikke har den store fidus til Jakob Fuglsangs afslutning.

-Selvom Jakob skulle komme hjem i en gruppe med fem mand, så er der gode chancer for, at han slutter som nummer fem.

Alligevel skal man ikke helt udelukke, at eksempelvis Michael Valgren kan overraske, hvis sol og måne står helt rigtigt.

- Det sker jo en gang i mellem, at løbet bliver låst, og favoritterne sidder og kigger på hinanden. Det var jo sådan, at Bo Hamburger blev nummer to til VM i San Sebastian i 1997, siger Michael Rasmussen, der samtidig peger på Alejandro Valverde og Michal Kwiatkowski som to af de helt store favoritter til VM-guldet - med Thibaut Pinot, Tony Gallopin og Rigoberto Urán som outsidere.

VM i linjeløb køres fra søndag 9:40 med forventet afslutning omkring klokken 16:40.

Michael Valgren har en jokerrolle på søndagens hårde VM-rute fra Kufstein til Innsbruck. Foto: Tariq Mikkel Khan

