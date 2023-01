Kyllingen vover fjerene: Han bliver væltet

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, forudser et nyt stort år for de danske ryttere, omend eksperten regner med, at Jonas Vingegaard vippes af Tour-tronen

DET HOLDER ALDRIG op med at krible i mig. Forventningens glæde melder sig på banen, når en ny sæson står for døren. Jeg tror godt, at vi kan gå ind i et år, der minder om det foregående for dansk cykelsport. Specielt taget i betragtning af, at forrige sæson blev båret af to-tre ryttere.

MEN HVIS VI har en tro på, at Søren Kragh, Kasper Asgreen og Michael Valgren kommer tilbage og leverer det, som de har kunnet i de foregående sæsoner, er der ingen grund til at tro, at det skal blive et dårligere år set med danske øjne.