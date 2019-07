Kyllingen vover pelsen: De rydder Tour-podiet

- Hvor meget jeg end ønsker succes for Jakob Fuglsang, har jeg svært ved at tro på, at han kan køre sig ind i top tre, lyder dommen fra Ekstra Bladets Tour de France-ekspert, Michael Rasmussen

HÅBET ER DER, og det er mere velbegrundet end nogensinde før, men jeg tror ikke, at Jakob Fuglsang kan køre på podiet i Tour de France.

Jeg kan ikke se for mig, at han kører fra colombianerne i en Tour, hvor feltet i den sidste uge igen og igen bliver drevet op i mere end 2000 meters højde.

Løbet bliver afgjort i Alperne. Colombianerne bor og lever og træner i den højde.

Deres fædre, bedstefædre, forfædre boede der. Deres medfødte evne til at præstere i den tynde luft kommer dem til gode, så jeg har tre af de vævre, colombianske bjergryttere som mine favoritter i år:

Egan Bernal (Team Ineos), Rigoberto Uran (EF Education First) og Nairo Quintana (Movistar). I den rækkefølge. Fuglsang har jeg på en fjerdeplads, mens den forsvarende vinder, Geraint Thomas, efter min mening end ikke kører i top fem.

Egan Bernal (Team Ineos) er Michael Rasmussens største favorit til at vinde Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Jeg fornemmer, at folk derhjemme gør klar til en veritabel danskerfestival i årets løb, idet ni danskere er på startlisten. Jeg vil ikke ødelægge stemningen, men jeg ser ikke Fuglsang i gult eller som etapevinder.

ASTANA TABER TID på holdtidskørslen i morgen. Det er ingen i tvivl om. Fuglsang selv anser et tidstab på et halvt minut for at være tilfredsstillende. 30 sekunder lyder ikke af meget, men han skal altså vinde dem tilbage på et tidspunkt, hvis han vil på podiet.

Tror nogen, at han på finalestigningen La Planche des Belles Filles på sjette etape kan tage et halvt minut på Bernal? Man skal være ukuelig optimist for at tro det.

Næste store prøve bliver enkeltstarten i Pau, hvor Fuglsang og Bernal vel kører lige op, hvilket så bringer os til mytiske Tourmalet. Kan Fuglsang køre fra alle de andre der? Det tror jeg ikke, han kan.

Flere steder vil Jakob Fuglsang kunne læse, at han er favorit til podiet, men ikke i Michael Rasmussens klumme. Foto: Ernst van Norde

Når først Wout Poels sætter tempo for Team Ineos, får Fuglsang umådeligt svært ved at køre væk. Husk på, at Poels ganske overbevisende slog Fuglsang på kongeetapen i Critérium du Dauphiné. På Tourmalet i Touren må man forvente, at Bernal er bedre end Poels.

FUGLSANG SKAL skæve til Bernal hele vejen.

Ikke Geraint Thomas. Bernal må være ham, Fuglsang først og fremmest skal bekymre sig om, hvis han vil på podiet.

Jeg håber, det lykkes ham endelig at nå sit mål. Alt kan ske i et Tour de France - både godt og skidt. Jeg tror, de helt store danske øjeblikke i årets Tour vil blive skabt af andre end Fuglsang, selv om det er ham, alle forventer sig mest af.

Vi har boet på hotel med Michael Valgren og Dimension Data her i dagene op til løbet, og jeg glæder mig over at se, at han tilsyneladende har ramt sin kampvægt.

Rigoberto Uran er en af de tre colombianere, som Michael Rasmussen tror på, når det gælder kampen om podiet. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Talentet og motoren er intakt, så der kan godt være en etapesejr i vente til ham. Det ville redde hans sæson.

DERUDOVER ER det formentlig Kasper Asgreen (Quick-Step) og Søren Kragh Andersen (Sunweb), man skal regne med, hvis Dannebrog og klaphatten skal luftes. Med ni danskere i feltet er det næsten uundgåeligt, at der sættes dansk præg på etaperne.

Enten kører Michael Mørkøv (QS) leadout for Viviani, Asgreen og Christopher Juul Jensen (Mitchelton-Scott) og Lars Bak (Dimension Data) agerer lokomotiver for deres hold, mens Mads Würtz Schmidt (Katusha), Valgren, Magnus Cort (Astana) og Søren Kragh kører af sted i udbrud og jagt på etapesejre.

Jakob Fuglsang må meget gerne modbevise Michaer Rasmussen, men Ekstra Bladets ekspert tror ikke på, at den danske Astana-kaptajn er stærk nok til at køre sig på podiet. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

OG SÅ ER DER Fuglsang. Han vil være den gennemgående figur. Alle de andre er garniture.

Bookmakerne har ham i top tre, hvilket er værd at notere sig. Alle vi andre kan gætte helt gratis, men for bookmakerne handler det om kroner og øre, og de tror altså på, at det er Fuglsangs år.

Jeg håber, de får ret, men jeg har svært ved at tro det.

