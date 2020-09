Kyllingens dansker-dom: For tykke

Er han her overhovedet? Inden Touren forudså jeg, at Niklas Eg ville få det overordentligt svært her i Touren, og det har holdt stik - hvilket hans egen sportsdirektør, Kim Andersen, også har måttet konstatere.

Niklas har stadig et udviklingspotentiale og gør sig dagligt vigtige erfaringer, men det er simpelthen for tidligt at kaste ham for løverne i Tour de France. Han skulle lige have haft endnu et par andre Grand Tours i benene.

Paradoksalt nok kan Eg i år komme til at opleve at stå på podiet, når Touren lander i Paris, for hvis kaptajnerne Richie Porte og Bauke Mollema og hjælperytteren Kenny Elissonde fortsætter, som de er begyndt, er der gode chancer for, at Trek-Segafredo vinder holdkonkurrencen.