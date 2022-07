Kyllingens dom: - ... det bliver sgu ikke større

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen er vildt imponeret over niveauet hos Jumbo-Visma og i særdeleshed Jonas Vingegaard, dertil vurderer han, at dagens etape var en af de mest 'vanvittige og vilde etaper', han kan huske

Der blev uddelt tæsk på dagens etape, som sjældent er set vildere.

Jonas fra Glyngøre spredte vingerne og fløj mod toppen, mens hans nærmeste rival, Tadej Pogacar, måtte kæmpe sig i mål næsten tre minutter efter.

Vi skal mange år tilbage for at se et cowboycykelløb som dette, hvor tidsforskellene har været så store på så svær en afsluttende stigning, som vi så i dag.

Det vurderer Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, som hver dag leverer dagens 'Gok fra Kyllingen'.

I dagens version kommer vi ikke uden om en flyvende dansker, hvis holds taktik han dog ikke er helt oppe at flyve over. Derudover bliver der også uddelt 'gok' til en slovener, som skal fylde munden noget mere, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at gøre sig gældende.

Dagens etape sætter dog også løbet i en ny situation.

- Det er en ny situation for Tadej Pogacar. Nu sidder den gule trøje på det stærkeste hold, som kommer til at sidde og kontrollere. Nu skal Pogacar ud at angribe, og det er en langt mindre stressende situation for ham, siger Michael Rasmussen som indledning til dagens 'Gok fra Kyllingen'.

Dagens præstation

- Jonas Vingegaard får klart dagens præstation. Det, han leverer i dag, er ualmindelig imponerende. Det er noget, som ofte bliver sagt, men det her er en af de gange, hvor det skal tages rigtig alvorligt. Han vinder den hårdeste bjergafslutning i dette års Tour og tager den gule trøje. Det bliver ikke større ... det bliver sgu ikke større. Det må man bare sige.

Jonas Vingegaard leverede dagens største præstation. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Tadej Pogacar og UAE får dagens første gok. Det er ikke, fordi Jonas Vingegaard (TJV) er blevet tre minutter bedre end Pogacar på Col du Granon, eller at Gaudu (FDJ) er blevet en bedre cykelrytter end Pogacar på dagens sidste stigning. Det er simpelthen, fordi han har klokket i det og ikke har fået nok at spise. At hans hold, UAE, ikke får givet Pogacar nok mad undervejs og forsynet ham med nok energi og nok sukker, er en kæmpe fejl. Han så ud til at være i fin kontrol på Col du Galibier, men det manglende indtag af mad kostede ham på sidste stigning, hvor han pludselig så rigtig skidt ud.

Pogacar skal fylde hovedet med mere energi og sukker, hvis han vil vende udviklingen. Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS/Ritzau Scanpix

- Jumbo-Vismas taktik får dagens andet gok, for det er fuldstændigt ligegyldig, at Wout van Aert venter på Primoz Roglic. Jeg er overbevist om, at Wout van Aert kunne have nået rigtig langt op ad Col du Granon, og så kunne han have lanceret Jonas, fordi han tydeligvis havde rigtig gode ben. Nu skulle han så sidde og lukke for Roglic nede i bunden, og det var skønne spildte kræfter, for Roglic slap alligevel i løbet af de første kilometer på den afsluttende stigning. Vinderen har altid ret, og det har Jumbo i særdeleshed, når de tager etapesejren og den gule trøje, men jeg synes, der var flere ting i Jumbo-Vismas taktik, der kunne være gjort anderledes.

Superstjernen Mathieu van der Poel udgik under dagens etape. Foto: MARCO BERTORELLO/AFP/Ritzau Scanpix

- Mathieu van der Poel (Alpecin) får dagens tredje gok, og det gør han, selvom der er stærk konkurrence fra Enric Mas (Movistar), som falder fuldstændig igennem på dagens etape. Hvad skulle det til for, at Mathieu van der Poel gik i udbrud så tidligt på dagens etape? Han bliver sat på dagens første stigning, og så sejler han ellers direkte ned igennem feltet for så at udgå af løbet.

Dagens dansker

- Det kan næsten ikke være anderledes, end at Jonas Vingegaard bliver dagens dansker. Det er svært at stække den præstation, som han leverer i dag.

Vingegaard er dagens dansker og ny indehaver af den gule trøje. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Roglic ofrer sig, og han erkender rent faktisk, at han ikke længere er nummer ét i det her hierarki, som der er på Jumbo-Visma. Han går all in på den del af Jumbo-taktikken, som vi så udfoldet fra toppen af Col du Télégraphe og et godt stykke op ad Col du Galibier. Han angriber på skift sammen med Jonas Vingegaard, og det er flot af Roglic, at han ofrer sig for Jonas.

Primoz Roglic ofrede sig for Jonas Vingegaard. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Reuters/Ritzau Scanpix

