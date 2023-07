Kyllingens dom: - De andre er statister

Første etape af 2023-udgaven af Tour de France blev lige så hård, som de tungeste ryttere i feltet havde frygtet.

Det var dog ikke kun sprintere og hjælperyttere, som blev læsset ud af bagsmækken på dagens etape, hvor UAE og Jumbo-holdet fik vist, at det kun er de to hold, det kommer til at handle om.

- Der er to hold, som kommer til at svinge taktstokken i det her løb. UAE Emirates og Jumbo Visma gjorde de andre hold til statister på dagens etape, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelekspert, oven på en etape, som han var godt fornøjet over.

- Etapen levede i den grad op til forventningerne. Det var vildt fedt cykelløb, og det gav rigtig mange svar.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' kommer vi forbi en magtpræstation af Jumbo Visma-holdets største konkurrent, og så får vi barberet favoritfeltet gevaldigt ned.

Lige på og hårdt: Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, har kørt første etapes store stigning, Côte de Pike, og den bliver hurtigt rigtig led, skal man tro 'Kyllingen'. Se med her Kyllingen kørte selv etapens afsluttende og 'latterligt stejle' stigning.

Dagens præstation

- UAE-holdet leverer en vild holdpræstation. De sidder der, når det gælder.

- Mikkel Bjerg starter ud med at gøre løbet vanvittigt hårdt, og han er medvirkende til, at der kun er 40 ryttere, som kører samlet ind på den sidste stigning. Her overtager Grossschartner, Majka og til sidst Yates, og de sørger for at gøre løbet så hårdt, at Jumbo-rytterne ikke kan følge med op over toppen på Côte de Pike.

- Tadej Pogacar vifter Yates frem over toppen, og det sikrer holdet løbets første gule trøje og vigtige sekunder i klassementet til Adam Yates.

Adam Yates fuldendte en fantastisk UAE-præstation på dagens etape. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen



- Det kollektive favoritfelt blev snævret alvorligt ind på 1. etape af årets Tour de France, og her springer især tre ryttere i øjnene.

- Alexey Lutsenko (Astana), Warren Barguil (Arkea-Samsic) og Dani Martinez (Ineos) udspiller deres roller i klassementet med store tidstab i dag. Specielt Lutsenko glimrer ved sit fravær. Han får en punktering og sejler rundt for at komme tilbage ... og da han endelig kommer tilbage, bliver han læsset med sprinterne. Der er ikke noget, som tyder på, at Astana kommer til at spille en rolle ved det her Tour de France.

- Enric Mas (Movistar) og Richard Carapaz (EF) styrter, og de har begge udspillet deres rolle i løbet.

Enric Mas udgik efter et styrt på 1. etape. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

- Det er dumt at styrte alene, og for Torstein Træen (Uno-X) er det noget af en ilddåb, som han får i sin første deltagelse i Tour de France. Det kan næsten kun lade sig gøre, hvis man er uopmærksom, og det er der ikke plads til i et løb som Tour de France.

- Han kører sin første grand tour, og hvis han ikke var styrtet, og alt var gået godt, så kunne jeg godt have set ham komme ind i anden gruppe med nogle af favoritterne.

Torstein Træen holdt ikke koncentrationen og styrtede i sin grand Tour-debut. Foto: Claus Bonnerup



- Bahrain-Victorious-holdet havde jeg forventet mig meget mere af.

- De har tre mand blandt de første 40 ryttere, hvilket måske ikke er så dårligt endda, men Bilbao så ikke rigtig godt ud på Vivero-stigningen, hvor han allerede sad og hang bagest i feltet. Med det hold, de har, kunne man med rette have forventet mere - specielt fordi de har to baskere på holdet. De burde have taget mere ansvar.

Matej Mohoric og Bahrain Victorious havde en rigtig dårlig dag. Foto: Vincent West/Ritzau Scanpix

Dagens detalje



- Dagens detalje går til Esteban Chaves (EF), som satte sig på siden af Jumbo-holdet, da de sad og førte feltet an hen over toppen af dagens næstsidste stigning.

- Han fik gjort sig så bred, at ingen andre ryttere kunne komme forbi og deltage i bjergspurten, hvor hans holdkammerat Neilson Powless rimeligt ubesværet kunne spurte sig foran Georg Zimmermann (Intermarché). Det er andet år i træk, at EF-holdet sikrer sig den første bjergtrøje, efter Magnus Cort erobrede den sidste år.

Esteban Chaves leverede dagens detalje. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Dagens dansker



- Jonas Gregaard er den dansker, der får mest ud af dagen.

- Han får det maksimale ud af sin første Tour-start og får lov til at sidde ude foran og køre bjergspurter. For en rytter som ham kommer der ikke mange flere muligheder som dem her i løbet. Han har også erfaret på den hårde måde, at det ikke er Paris-Nice, han kører. Udbruddet bliver holdt i kort snor af de store navne nede bagved, så det er et helt andet show, end han tidligere har været vant til.

