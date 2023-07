Kyllingens dom: - De er arrogante

Der var lagt op til den tredje massespurt under årets Tour de France, men det var tæt på, at to franskmænd stjal sprinternes mulighed for at afgøre endnu en etape mellem sig.

Pierre Latour (TotalEnergies) og Nans Peters (AG2R) forsøgte så sveden sprøjtede, men lige lidt hjalp det, og sidste mand blev hentet med mindre end fire kilometer til mål.

Feltet var nervøst før dagens etape, men styrtene udeblev i en finale, hvor Jumbo-Visma flot holdt Jonas Vingegaard ude af potentielle problemer.

Nervøsiteten så til gengæld ud til at ramme Lotto Dstny og Israel-Premier Tech, som fuldstændigt missede dagens finale, og de får da også en hård medfart i dagens 'Gok fra Kyllingen'.

Dagens præstation

- Jasper Philipsens (Alpecin-Deceunick) hattrick er dagens præstation. Der har været tre sprinteretaper, og han har vundet dem alle tre.

- Det er imponerende af Alpecin-toget. De fejler ikke, og de får leveret Philipsen hver eneste gang. Det er en svær disciplin, hvor der skal så lidt til, før det fejler. Det afgøres på marginaler. En bjergetape afgøres på sekunder og minutter, hvor der er plads til at lave fejl undervejs. I en spurt er der dårligt nok plads til et forkert gearskifte. Det hjælper selvfølgelig også, at de har verdens hurtigste på to hjul, som leverer hver gang.

Jasper Philipsen fuldendte hattricket i Bordeaux, og har nu vundet tre ud af tre mulige. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Caleb Ewan og Lotto Dstny får dagens første gok. Hvis han har ambitioner om at køre spurt, så skal han være der i sprinternes højborg, Bordeaux. Han får ikke chancen i morgen, hvor etapen er for hård, og han nok bliver sat på bakkerne. Han kommer ikke til at gøre noget mod Philipsen, Wout van Aert, Mads P. eller Girmay. Holdet er helt væk i dag, og de har ikke råd til at forspilde de her chancer, hvis de skal have noget med hjem fra Touren.

Caleb Ewan er kommet for at vinde etaper, men han fejlede fuldstændigt på dagens etape. Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix

- Dagens udbrud får det andet gok. Det første jeg tænkte, var, hvorfor bliver Uno-X ikke siddende i udbruddet, og får den tv-tid, som er så værdifuld for de små hold? De er ikke sikre på at blive inviteret næste år, og den hellige gral er ikke sikret, bare fordi Tobias Halland Johannessen kom først over Col du Tourmalet. Nu træder en ukendt franskmand op og får kombativitetsprisen, men den kunne Uno-X have taget, hvis de ikke havde været for fine til at køre tv-udbrud. Det er arrogant.

Uno-X leverede en arrogant præstation på dagens 7. etape. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

- Corbin Strong (Israel-Premier Tech) er på et af de hold, som skal køre om det hele i årets Tour. De er her for at køre om etapesejre, så en placering som nummer 72 er ikke godt nok. Han må ikke misse sådan en dag. Top ti placeringer i Tour de France de tæller, og de er vigtige at få med hjem, fordi det er de bedste af de bedste, de måler sig med.

Israel Premier Tech kæmper for etapesejre, men fejler på dagens etape. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Thomas Pidcock (Ineos) leverer dagens detalje, da han i finalen hopper henover en midterhelle med 50 km/t.

- Det fortæller ret meget om hans evner til at styre en cykel. De er velkendte. Han er olympisk mester på mountainbike, og han kan nærmest ikke lade være med at køre på et hjul. Og så udnyttede han lige muligheden for at lege lidt med 50 km/t.

Thomas Pidcock leverede dagens detalje. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Mikkel Bjerg er dagens dansker. Han er syg, men sidder med i finalen, og gør det så godt han kan. Når det så er sagt, så behøver det ikke være så slemt at køre på antibiotika. Jeg har selv kørt Touren på to antibiotika-kure, og endte med at vinde en etape alligevel, så det kan sagtens lade sig gøre. Han ser frem til hviledagen, og Mikkel bliver vigtig for Pogacar senere i løbet, så han skal selvfølgelig få kæmpet sig gennem de næste dage og har nærmest tre hviledage, før han skal i aktion igen.

Mikkel Bjerg skal bare gennem de kommende dage. Foto: Tariq Mikkel Khan