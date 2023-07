Kyllingens dom: 'Det er for dumt'

Tour de France er kendt for at levere spænding til det sidste, men på mandagens etape skulle vil helt hen til efter etapen, før spændingen indfandt sig.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick) måtte holde vejret, mens juryen kiggede på, om han havde kørt en reglementeret spurt. Det havde han, og så kunne jublen bryde løs på det belgiske hold.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, ærgrer sig over, at dagens etape lå så tidligt i løbet, for han mener, at den havde potentiale.

- Havde etapen ligget i anden eller tredje uge, så havde det været et helt andet cykelløb end det, vi fik i dag, siger han.

- Typer som Wout van Aert, Mathieu van der Poel og Mads P. ville være gode på sådan en etape senere i løbet, men på dagens etape skulle de sprinte eller agere leadout.

Annonce:

- Det er også derfor, at klokken bliver 18, før vi har en afgørelse, og vi skal sidde og se på en kold franskmand ude foran.

Dagens præstation

- Alpecin-Deceunick leverer dagens præstation, for de bruger lige præcis så meget energi, som der skal til for at tage etapesejren.

- De fører lidt i starten af etapen og er ellers usynlige indtil slutningen af etapen. De kommer først frem med et par kilometer til mål. Det er stort overblik og timing, og så kører de den hjem fra spids med verdens bedste sprinter lige nu (Jasper Philipsen, red.). Det er svært at komme uden om Mathieu van der Poel, når han kører leadout.

Hvis Mark Cavendish vinder en etape i årets Tour de France, slår han legendariske Eddie Merckx's gamle rekord i at vinde flest Tour-etaper. Ekstra Bladets cykelkommentator, Michael Rasmussen har dog et dårligt forhold til Cavendish. Hør ham fortælle hvorfor her Hvis Mark Cavendish vinder en etape i årets Tour de France, slår han legendariske Eddie Merckx's gamle rekord i at vinde flest Tour-etaper. Ekstra Bladets cykelkommentator, Michael Rasmussen har dog et dårligt forhold til Cavendish. Hør ham fortælle hvorfor her

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jasper Philipsen og Alpecin-Deceunick leverede som forventet. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Jeg synes, at UAE-holdet løber en alt for stor risiko ved at sidde så spredt og flagrende, som de gør i finalen.

Annonce:

- Jumbo-Visma virkede langt mere kompakte, og det gjorde de ikke kun for at køre spurt for Wout van Aert, men også for at passe på Jonas Vingegaard. Den tanke lå ikke hos UAE, som ellers burde have sagt til sig selv, at de lige burde have samlet tropperne på de sidste 15 kilometer, så de får holdt sig udenfor uheld. Hvis der sker styrt med 70 km/t., så kommer man ikke tilbage - man taber tid. UAE har den gule trøje og er én af favoritterne til sejren. De var alt for flagrende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

UAE-holdet var for flagrende i dagens finale. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

- Dagens andet gok går til den mængde af punkteringer, som vi ser ude på dagens etape. Vi kender ikke hele historien, men vi må bare endnu en gang sige, at det virker meget besynderligt, når de punkterer på den måde. Der kommer aldrig så mange punkteringer, uden at der er en grund. Det kan være tegnestifter, eller det kan være, at vejen ikke er blevet fejet ordentligt op til dagens etape. Det sker så sjældent, at man punkterer i det løb. Jeg kørte fire Tour de France uden én punktering.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tadej Pogacar var én af flere, som havde problemer med punkteringer på dagens etape. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Laurent Pichon (Arkea-Samsic). Det virker dumt at køre sig så meget i hegnet, at han skal køre de sidste 20 kilometer alene hjem. Det er givet, at han bliver hentet, så lad dig hente noget før, så du ikke skal sidde dér og hænge bag feltet. Det synes jeg er lidt dumt. At give sig selv så hård en dag, det er dumt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Laurent Pichon kørte sig selv helt i hegnet på dagens etape. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Anthon Charmig (Uno-X) går uimponeret til opgaven med at lave føringsarbejde for holdets sprinter Alexander Kristoff.

- Det er ikke nemt at komme frem, når det går med 70 km i timen, og det kræver røv i bukserne, når han skal kæmpe med de store drenge som Remi Cavagna (Soudal Quick-Step) og Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceunick). Han kunne godt trække sig, men det gjorde han ikke. Han er helt naturligt ikke så holdbar som de andre, men han giver det, han har. Hatten af for det.

Artiklen fortsætter under billedet...

Anthon Charmig vidste mandsmod på dagens etape. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dagens detalje

- Victor Lafay (Cofidis) får dagens detalje for at gå i udbrud og tage point nok til at bevare den grønne trøje. Det er godt set, og der var ikke nogen, der lige havde set, at han skulle stikke afsted og nappe de point. For et hold som Cofidis betyder det rigtig meget at komme på podiet i en af løbets førertrøjer. Det er ikke noget, som de er forvænte med.