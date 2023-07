Kyllingens dom: - Det er utilgiveligt

- Det var flot. Det er sådan her, han skal have det. Det skal være hårdt.

Michael Rasmussen har svært ved at få armene ned over Mads Pedersens præstation på 8. etape, hvor han tog etapesejren for næsen af verdens hurtigste sprinter Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick).

Scenariet havde måske været et andet, hvis Alpecin havde valgt en anden taktik, og kørt for holdets anden superstjerne Mathieu van der Poel.

- De skulle måske have satset på Mathieu van der Poel, men hvis taktikken er blevet lagt, så er der ikke plads til at sidde og lave om på rækkefølgen på de sidste ti kilometer.

- Det var en fantastisk etape, siger Michael Rasmussen, som i dagens 'Gok fra Kyllingen' sætter ord på Mads P. sejren, og revser Jumbo-Vismas taktik.

Dagens præstation

- Anthony Turgis (TotalEnergies) er meget holdbar i udbruddet og leverer dagens præstation. Det er ikke meget der skal til, for at han vinder.

- Jumbo-Visma kører holdet i stykker, fordi de satser på Wout van Aert til etapesejren. Hvis Turgis var kommet over toppen uden at blive jagtet så hårdt, så havde han holdt hele vejen. Han var væsentligt tættere på etapesejren, end billederne viser.

Anthony Turgis leverede dagens præstation. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Jumbo-Visma får et gok for at køre sig så tynde, at de ikke er i stand til at køre leadout for Wout van Aert. De er så opsatte på, at han skal køre spurt, men det gør, at de får brændt alle mand af. Det er lige før, at det er Jonas, der skal sidde og trække ham frem i spurten. Der er så stort behov for, at der er en mand, som trækker Wout frem, men det lykkes de ikke med i dag. Det er ikke godt nok, og det står i stærk kontrast til Lidl-Trek, som havde fire mand til at hjælpe Mads P. i finalen.

Wout van Aert måtte se skuffet til, mens Mads Pedersen kunne strække armene i vejret. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

- Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) får svært ved at forklare det angreb, han lavede til sidst. Når man har en holdkammerat ude foran, som har 1'47 til feltet, så er der ingen grund til, at være dén, der starter fyrværkeriet nede bagved.

- Der er en gylden regel om, at man kun fører i én gruppe ad gangen i et cykelløb. Der er andre, som skal tage den opgave. Det er ret tydeligt at se, at der er blevet talt med store bogstaver på Soudal Quick-Step, efter de fik den "flotte" top 15-placering i går (fredag, red.).

Kasper Asgreen burde ikke have angrebet i dag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Tilskueren, der forårsagede styrtet med seks kilometer til mål, får dagens tredje gok. Det er utilgiveligt dumt at stå med et skilt så langt ude på vejen, at rytterne ikke kan nå at reagere. Styrtet kostede Steff Cras (TotalEnergies) deltagelsen i årets Tour de France, og endte med at koste Mikel Landa (Bahrain-Victorious) og Simon Yates (Team Jayco AlUla) 47 sekunder i klassementet.

- Det er utroligt svært at stoppe, for man kan ikke kropsvisitere folk, som sidder langs vejen i deres klapstole hele dagen, og har slæbt alt muligt med. Jeg håber, at nogen i mandens omgangskreds tæver ham med en våd Berlinger.

Steff Cras måtte udgå efter mødet med en tilskuer. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Alpecin-Deceunick var meget opsat på at få lukket alt ned på dagens etape, og det får dagens detalje. De havde besluttet sig for, at der kun skulle tre mand afsted i dagens udbrud, for det kunne de kontrollere. Når en fjerde mand kom afsted, så lukkede de ned for udbruddet. De var tæt på at få deres fjerde etapesejr. Den etape havde de fuld kontrol over.

Alpecin-Deceunick burde nok have kørt for superstjernen Mathieu van der Poel. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Mads Pedersen (Lidl-Trek) er dagens dansker i kombination med en fantastisk holdindsats fra Lidl-Trek. Alle hjalp til, og selv de små bjergryttere fik lov at føre i dag. Det er sjældent at Ciccone og Lopez er en del af en sejr som denne, men jeg var mest imponeret af Skjelmose, som holdt et helt felt bag sig. Det var dejligt at se.

- Mads blev leveret perfekt, og han kørte en monsterspurt, som det vel kun er Wout van Aert og Mathieu van der Poel, der kan matche.