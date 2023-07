Kyllingens dom: - Det er vanvittigt imponerende

Kampen om den samlede Tour-sejr blev lukket af Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, efter Jonas Vingegaards monster-præstation på 5. etape, men efter 6. etape må han æde sine ord.

- Mine ord er gudskelov blevet gjort til skamme, og endnu engang viser Pogacar, hvor stor en stjerne han er, siger han.

- Nu har vi den kamp, som vi alle havde håbet på, og det bliver fedt at se en jævnbyrdig kamp om den samlede Tour-sejr.

Den næste store udfordring for de to stjerner er på søndag, hvor etapen slutter opad på Massif Centrals legendariske stigning Puy de Dome.

- Jeg tror, at Jonas vinder på Puy de Dome, men Pogacar har stadig gode muligheder. Etapen til Grand Colombier, Morzine og enkeltstarten ligger til ham, mens Col de la Loze-etapen ligger til Jonas.

- Vi kan godt erklære kampen for åben.

Dagens præstation

- Tadej Pogacar (UAE) leverer dagens præstation. Han er isoleret på Tourmalet og ser ikke en holdkammerat den sidste halvanden time af løbet.

- Han fik en røvfuld af Jonas i går, så det er vanvittigt imponerende, at han rejser sig på den måde, som han gør i dag. Det var så vigtigt for cykelløbet, at han ikke blev sat på Tourmalet. Pogacar viser, at han langt fra er en slået mand, og han får flere muligheder senere i løbet.

Ekstra Bladet har fået eksklusiv adgang bag de normalt lukkede døren hos cykelholdet Uno-X.

Ekstra Bladet har fået eksklusiv adgang bag de normalt lukkede døren hos cykelholdet Uno-X.

Kom med bagom og mød rytterne og maskinen rundt om i forberedelserne til Tour de France. Se med 10. juli på eb.dk/plus

Tadej Pogacar slog til og åbnede løbet igen på dagens etape. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Bora-Hansgrohe får dagens første gok, for jeg synes, det er dumt af dem, at de ofrer Emanuel Buchmann i klassementet.

- At de ikke erkender, at Jai Hindley kun er her for at køre om tredjepladsen, det er håbløst. Buchmann er nu så langt efter i klassementet, at han ikke længere er brugbar i kampen om tredjepladsen, som Hindley nu skal kæmpe alene mod Rodriguez (Ineos), Gaudu (Groupama-FDJ), Yates-brødrene (Jayco og UAE) og Pidcock (Ineos) om. Det havde givet langt mere mening for Bora, hvis de havde ladet Ineos arbejde.

Jai Hindley mistede den gule trøje, og Bora-Hansgrohe havde generelt en dårlig dag. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

- Ineos Grenadiers får det andet gok. De skulle have taget mere ansvar på dagens etape.

- De har en mand i Carlos Rodriguez, som byder sig flot til tredjepladsen. De skulle have gået frem med to mand i dalen. Gruppen med Ineos og Bora kørte op med Pogacar og Vingegaard på den afsluttende stigning. Hvis de var gået frem, så havde de været endnu tættere på Vingegaard og Pogacar, og med en reel mulighed for at præge toppen af klassementet.

Ines Grenadiers gjorde ikke nok for at mindske afstanden til Vingegaard og Pogacar. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

- Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) får dagens sidste gok. Han lærte det på den hårde måde i dag.

- Man kommer aldrig nemt over Tourmalet, specielt ikke når Jumbo kører, som de gør, og man har ondt i ryggen oven på et solostyrt. Skjelmose kan være tilfreds med sin Tour-debut, for han har topfarten. Nu skal han bare lære at køre bjerge over 2000 meters højde, for han mærkede for første gang forskellen på Touren og alt andet i dag. Han begår ikke fejl, men han har fundet grænsen, og han skal til at kigge på etaper nu fremfor klassementet.

Mattias Skjelmose havde virkelig en hård dag på Tourmalet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dagens detalje

- Tobias Halland Johannesen (Uno-X) får dagens detalje. Jeg synes fandme, at det var godt at se, at det her lille norske hold rejste sig efter at have været usynlige i et par dage.

- De fik en røvfuld i går, hvor Gregaard blev nummer 70. De rejser sig i dag og kører en flot tredjeplads hjem. Normalt tæller man ikke en tredjeplads, men i det her terræn og mod de her ryttere så er en tredjeplads stort for Tobias og Uno-X.

Tobias Halland Johannessen fik en flot tredjeplads på etapen. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) er dagens dansker. Det var en holdpræstation igen i dag, hvor de får sendt Wout van Aert i udbrud, og så lancerer de Jonas med Sepp Kuss.

- Jonas kom godt nok i tvivl, om han kunne droppe Pogacar på Tourmalet, hvor han sad og kiggede ned i sin wattmåler. Han måtte nok erkende, at han ikke kunne mere, end det han formåede i dag, men når de lancerer angrebet og kommer i gul trøje, så er dagens mission lykkedes.