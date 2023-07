Kyllingens dom: - En gigantisk brøler!

- Det er én af de bedste etaper, som jeg mindes at have set.

Så kort kan dagens etape beskrives, og ordene kommer fra Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, som mener, at Jonas Vingegaards magtpræstation på Col de Marie Blanque har fjernet al spænding fra løbet.

Jumbo-Vismas flyvende dansker var dog ikke den eneste rødhvide rytter, som var i fokus på dagens etape.

- Skjelmose kommer hjem med røven i vandskorpen. Han går en hård dag i møde i morgen, og så begik Mads P. den fejl, at han ikke lod sig falde tilbage efter pointspurten, siger Michael Rasmussen.

Lidl-Trek danskernes halvdårlige dag er dog ikke nok til at komme med i dagens 'Gok fra Kyllingen', som i høj grad kredser om Vingegaards overlegne præstation og UAE-holdets forfejlede taktik.

Dagens præstation

Annonce:

- Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) leverer dagens præstation. Det er enormt godt set, at Bora-Hansgrohe kommer afsted med tre mand i det store udbrud. Jeg kunne godt have tænkt mig, at Patrick Konrad havde givet den endnu mere gas og kørt sig selv fuldstændig i hegnet inden Col du Soudet. De kunne have fået mere ud af det tidsmæssigt, hvis de havde kørt inden den stigning.

- Han har gjort sit podiekandidatur endnu mere aktuelt, end det var i forvejen, men han vinder ikke Tour de France.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Jai Hindley vandt 5. etape og iklæder sig samtidigt den gule trøje. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- UAE-holdet får dagens første gok, for det er en fejl, at de lader Marc Soler og Felix Grossschartner falde tilbage.

- De to kører så stærkt, at de godt kunne køre med Ciccone (Lidl-Trek) henover toppen, og så kunne de have en mand til at hjælpe Tadej Pogacar over toppen. De kunne have begrænset skaderne, hvis de havde kørt det taktisk anderledes. Det gør også noget ved moralen at have to dedikerede ryttere til at hjælpe Pogacar hjem. Det er en gigantisk brøler.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Tadej Pogacar blev sat eftertrykkeligt på plads på Col de Marie Blanque. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Annonce:

- UCI-kommisærerne bør komme efter Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), for tidligt på etapen sidder han sammen med Michael Mørkøv halvandet minut efter feltet. På mirakuløs vis får de lukket hullet til et felt, som ikke har holdt pause på noget tidspunkt.

- De satte sig på hjul af deres egen servicevogn, og det må man ikke. Det er ikke i orden, og det er at tillade snyd. Skal man nøjes med at give dem en tidsstraf eller bøde? Nej, det skal man ikke, for han kommer til at sidde og spurte om et par dage. Han bør smides ud.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Fabio Jakobsen kom på mirakuløs vis tilbage til feltet, og overlevede dagens etape. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

- Ligeså godt som Felix Gall (AG2R) kører opad, ligeså ringe kører han nedad.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Nogen på AG2R-holdet skal sige til ham, at han skal holde fast nede i bukkene, når han kører nedad. jeg sad og holdt vejret, hver gang der kom et sving. Det er vanvittigt ringe. Fortæl ham, hvordan han gør det her.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Felix Gall tog bjergtrøjen, men han kan ikke finde ud af at køre nedad. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

Annonce:

- Sepp Kuss og Jumbo-Visma får dagens detalje. Han har kørt under radaren i fem dage, og nu tjekker han ind. Han tjekker ind på en måde, hvor han bare smadrer alle konkurrenterne. Det er imponerende. Ros til Jumbo for at være på forkant hele dagen. De tvang UAE i knæ.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sepp Kuss kom endelig frem i på 5. etape, hvor han smadrede alle konkurrenterne. Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) fortsætter hvor han slap i sidste års Tour de France. Ham og Pogacar har været fra hinanden i noget tid, og nu skulle de mødes for første gang i Jonas' terræn.

- Når der er tocifrede procenter over en længere strækning, så er han verdens bedste cykelrytter.

- Det er åbenlyst, hvem der er den bedste, og selvom der er lang vej til Paris, så er der ingen spænding tilbage. Jonas er så overlegen, at det er svært at se, hvad der skulle blive anderledes.

- Han tager nok den gule trøje i morgen, og hvis de holder sammen på det, så vinder han også et par etaper i Alperne.

Jonas Vingegaard gav alt på afslutningen af 5. etape, hvor han distancerede rivalen Tadej Pogacar. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix