Kyllingens dom: - En lektie til Jumbo-holdet

Dagens etape startede meget stille og roligt, men udviklede sig til en bizar Jumbo-Visma-forestilling.

På en 202,5 km lang etape var det underligt, at der ikke var flere ryttere, som havde lyst til at forsøge sig.

Distance, profil og varme inviterede til, at et større udbrud kunne holde hjem - men en kollektiv enighed om en sprinterafslutning på dagens etape så ud til at have vundet indpas - så sådan blev det.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' får dagens Jumbo-Visma-show en overhaling, men der er også plads til at uddele ros til to danske præstationer, som dog kom til at koste den ene part deltagelsen i årets Tour de France.

Dagens præstation

Annonce:

- Michael Mørkøv misser tidsgrænsen på dagens etape, men får dagens præstation for at gennemføre etapen alligevel. At han har lyst til at køre alene derude er imponerende. Den fysiske præstation er ikke noget at råbe hurra for, men han viser mental styrke ved at gennemføre.

- Det letteste i verden havde været at trække stikket, hvilket der havde været fuld forståelse for. Jeg ved ikke, om han har siddet med dårlig mave, eller han har kastet op, men sådan noget kan der godt rettes op henover en hviledag, som han desværre misser.

Tre gok fra Kyllingen

- Vi kommer ikke udenom Jumbo-Visma som dagens første gok. De sidder nok, og ærgrer sig over, at de lod Roglic trække sig fra årets Tour de France. Med Steven Kruijswijk ude af Touren efter dagens styrt så er de pludseligt skrøbelige, og Roglic kunne nok sagtens sidde og føre henover nogle af de mindre stigninger i Pyrenæerne.

Annonce:

- Det er svært at vide, hvad der præcist sker, da Jumbo-rytterne styrter på dagens etape, men jeg kan ikke forestille mig, at de sidder derude, og er ukoncentrerede. Ikke desto mindre, så er dét, hvad der ofte sker, når det går langsomt i feltet, og varmen presser på.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Jonas Vingegaard med forslået skulder efter dagens styrt. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

- Den samlede danske presse fortjener dagens andet gok. De går fuldstændig i selvsving over, at der er 40 grader hernede i Frankrig. De her ryttere er vant til at køre med to lag handsker på i januar måned, når det er koldt og der er tre graders varme. De kører også gerne rundt i 45 graders varme i Oman.

- Rytterne adopterer bare til den virkelighed, som bliver budt dem. Det er ens for dem allesammen, og at alle går i selvsving over varmen, og der skal særlige protokoller til - det er tosset. Når bolden er givet op, så bliver der kørt cykelløb.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Pressen får dagens andet gok. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Tredje gok går til Wout van Aert, fordi det er mærkeligt, at han skal ud og sidde i udbrud. Jeg tænker 'Hvorfor?' Er det fordi, han skal ud og vise, at han er verdens stærkeste mand og godt kan køre i udbrud? Hvorfor tager han ikke en rolig dag?

- Hans hold skal nok få brug for ham, hvilket dagens etape også viser med al tydelighed. Det er en lektie til ham og til holdet om, at han skal til at holde igen. Den grønne trøje er sikret for længe siden. Hans deltagelse i dagens udbrud var der slet ikke behov for.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Wout van Aerts umulige mission er en lektie for Jumbo-Visma. Foto: Tim de Waele/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Mads Pedersen og Trek-Segafredo bliver dagens danske præstation. Det er Mads, som svinger taktstokken, og sender holdet frem for at føre. Ham og holdet sørger for, at de to sprintere Caleb Ewan og Fabio Jakobsen bliver læsset ud af bagdøren, og Groenewegen er så smadret, at han ikke kan deltage i spurten. De gik efter guldet i dag.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Missionen var tæt på at lykkes for Mads Pedersen. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

Annonce:

- Jasper Philipsens spurt er dagens detalje. At han får kæmpet sig indenom langs barrieren i den spurt og kommer forbi og vinder dagens etape - det er imponerende. Det sker med 60 km/t, men han når at klemme sig indenom, miste et tråd og alligevel være hurtigste mand på dagens etape.

Jasper Philipsens spurt er dagens detalje. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

Livet i den gule førertrøje er helt specielt. Få et unikt indblik her

--------- SPLIT ELEMENT ---------