Kyllingens dom: 'En sløj omgang'

CARCASSONNE (Ekstra Bladet): Masser af vind, men desværre fra den forkerte retning. Det gjorde 13. etape fra Nîmes til en kedelig forestilling, for medvind gør ikke noget godt for spændingen i et cykelløb.

Kun sidevind kan splitte et felt og forpurre de planer, der er lagt i teambusserne inden etapestart.

- Det blev en kedelig etape. At der er så lidt kørelyst i feltet, at det lader tre mildt sagt upåagtede ryttere sejle af sted med et forspring på fire minutter, er skuffende, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelsportskommentator.

- Der må sidde rigtigt mange ryttere i feltet, som ved, at de ikke kommer til at vinde noget i Pyrenæerne. De bør udnytte enhver mulighed for at få noget ud af denne Tour, men fredag var der mange, der tog en halv fridag.

Etapens sidste 40-50 kilometer bød på høj fart og positionskamp, som satte lidt gang i løjerne, men sidevinden manglede, og det belgiske Quick-Step-mandskab kunne føre sin plan om endnu en etapesejr til Mark Cavendish ud i livet.

Lørdag venter heldigvis en mere uforudsigelig etape, vurderer Rasmussen.

- Jeg forventer, at der vil være 30-40 ryttere, der er klar til at køre i udbrud lørdag, hvor etapen i langt højere grad end fredag inviterer til det – og hvor der ikke mindst er en lige så åbenlys favorit til sejren, som der var fredag i Mark Cavendish, siger Michael Rasmussen.

Rasmussens top

Michael Mørkøv. Den måde, hvorpå han kontrollerede spurten, var verdensklasse. Han lod bevidst Ivan Cortina gå forbi sig, da han ikke ville åbne spurten for tidligt. Med 60 km/t. lukkede han i fuld kontrol hullet og gav plads til, at Cavendish kunne tage sin etapesejr nr. 34 i Tour de France. Denne her bør han dedikere til Michael Mørkøv.

Rasmussens flop

At se Sean Bennett, Omar Goldstein og Pierre Latour kæmpe om fidusbamsen, det røde rygnummer, som var det verdensmesterskabet, er ikke en Tour de France-etape værdigt. Bennett blev sågar sat, da Omar slog kontra på hans angreb. Derefter var det en duel mellem Goldstein og Latour, som på bizar vis sluttede med en kammeratlig knytnævehilsen som tak for kampen. De får sgu ingen fidusbamse herfra.