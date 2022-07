Kyllingens dom: - En umulig opgave

- Det er smukt at se den gule trøje vinde solo på toppen af en HC-stigning. Det var stort i dag, og det bringer minder frem.

Sådan siger en rørt Michael Rasmussen som indledning på dagens 'Gok fra Kyllingen'.

Jonas Vingegaard steg til tops på en etape, hvor der i forvejen var lagt op til det helt store showdown mellem de to bedste ryttere i feltet, og der må man sige, at seerne fik fuld valuta for pengene.

18. etape startede og sluttede i et rasende tempo, hvor løbets to største ryttere kæmpede en indædt kamp om at stå som sejrherre på toppen af Hautacam.

Selvom der bliver uddelt stor ros til en flyvende dansker, så er der også 'Gok' til en dansker, som slet ikke levede op til det, der blev lovet på gårsdagens etape.

Der er også 'Gok' til et par motorcykler, som glemte koncentrationen. Vi kommer også rundt om en spanier, som må være enormt skuffet over sin Tour.

Dagens præstation

- Tadej Pogacar går ene mand op mod Jonas og Jumbo-Visma. For det fortjener han dagens præstation. Det er ham, som animerer det her cykelløb. Han ved godt, at han skal ud og finde to minutter på en eller anden måde. På trods af at det nærmest er en umulig opgave, så kaster han i den grad bolden op til kamp.

- Det gør han, selvom Jonas har to mand ude foran. Hautacam er lige præcis så hård, at man godt kan tage et minut - men Pogacar kørte for mere end ét minut. Han kørte for Tour-sejren. Det skal han have ros for. At han er parat til at satse så stort for at nå målet og samtidig ryger i asfalten på det. Det aftjener respekt.



Tadej Pogacar animerede dagens etape. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Det første gok går til Mikkel Bjerg (UAE). Efter det han leverede på 17. etape, var der blevet givet løfte om meget mere end at blive sat på en halvflad landevej i etapens indledning. Han har åbenbart tømt tanken fuldstændig i går, hvor han leverede formidabelt. Mikkel har ikke fejldisponeret, men han skal ikke sættes alene. Det er skidt.



Mikkel Bjerg klarede akkurat tidsgrænsen. Foto: Claus Bonnerup

- De to motorcykler, som fik presset Jack Bauer (BikeExchange) og Nils Eekhoff (Team DSM) ud i hvert sit styrt med få meters mellemrum, de fortjener dagens andet gok. Det må være den værste følelse, når man vælter en cykelrytter.

- De gør de selvfølgelig ikke med vilje, men det er alligevel torskedumt. De har så meget ansvar på motorcyklerne, fordi de kan gøre så stor skade. Det værste, de kan gøre, det er at skifte bane, for det kan rytterne ikke nå at reagere på.



Jack Bauer måtte have flere forbindinger efter han kom i karambolage med en motorcykel. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

- Enric Mas får dagens tredje gok. Jeg ved ikke helt, hvad det er, han laver. Han får fire minutter leveret i bunden af Col d'Aubisque, og det kan han ikke få til at blive til noget som helst. Han sidder derude med sin holdkammerat Carlos Verona i dag, og de får slet ikke noget ud af det.

- Den her Tour må være en kæmpe skuffelse for Enric Mas og Movistar-holdet. De burde have sadlet om for lang tid siden, så Enric Mas kunne have jagtet etapesejre - i stedet laver han en klassiker, hvor han sidder og kører sig i hegnet, til han ikke kan mere, og hvor det bare bliver dårligere og dårligere for hver dag.



Enric Mas har haft et skuffende Tour de France. Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Jonas Vingegaard er dagens dansker - det kan ikke være anderledes. Jeg taler af erfaring, når jeg siger, at det er helt specielt at vinde i den gule trøje. Han sidder i en position, hvor han konstant er omgivet af to holdkammerater og konstant har siddet i overtal i forhold til Pogacar. I dag viser han, at han er den bedste. Han skal køre galt for ikke at vinde Touren nu.



Dagens dansker er Jonas Vingegaard. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Dagens detalje går til Vingegaard og Pogacars håndtryk på nedkørslen fra Col de Spandelles. De to største konkurrenter til den samlede sejr demonstrerer også det største sportsmanship i kampens hede.

