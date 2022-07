Kyllingens dom: For helvede, Asgreen!

Timeglasset er ved at løbe ud for de små hold, som udviser tydelig mangel på kørelyst under dette års Tour de France. Mellemrytternes muligheder for succes under dette års Tour svinder langsomt ind, og hold som Intermarché-Wanty og B&B Hotels bør gøre mere for at komme ud og sidde i de velkendte tv-udbrud.

På en etape som i forvejen var dømt til at blive en udbrudsetape, endte det med endnu en massespurt, hvor belgiske Wout van Aert i den grønne trøje endnu engang viste, hvorfor han må betegnes som øjeblikkets absolut stærkeste all-round rytter i verden.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' er det dog ikke de små holds manglende kørelyst, som tager fokus. Det gør i stedet en dansk rytters manglende dømmekraft over hans egne evner efter en skade, ligesom en ung amerikaner stjal fokus på alle de forkerte måder, da han ene mand fjernede spændingen fra dagens etape.

Dagens præstation

- Fred Wright fra Bahrain-holdet får mit røde rygnummer i dag. Han holder rigtig godt stand i dagens udbrud, hvor han sidder sammen med Cattaneo (Quick-Step) det meste af dagen. Feltet kører virkelig stærkt de sidste 60 km, men udbruddet får alligevel holdt dem stangen, og Fred Wright bliver første hentet med få kilometer til mål. Det er rigtig flot kørt af den unge brite.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Britiske Fred Wright får Kyllingens røde rygnummer for hans præstation i dagens udbrud. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Det er helt sikkert Andreas Kron, der skal kåres til dagens dansker. At blive nummer fire i den spurt er ikke forventeligt. Det er fandeme flot, når man kigger på, hvilke navne han slår, og hvilke navne der ligger lige foran ham.

- Kron var også særdeles aktiv i starten af dagens etape, hvor han flere gange forsøgte at komme i udbrud. Desværre spolerede det store styrt i feltet den plan, så det er stærkt, at han holder gejsten oppe og ender som nummer fire på dagens etape.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Andreas Kron er dagens dansker. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Pogacar fejler på dagens etape. Han sidder for langt fremme i feltet, og tager for meget vind på sådan en etape her. Det gjorde han også i går. Det er ikke sikkert, at han tænker over det, fordi han er så forbandet stærk, men det er noget, som kan koste ham senere hen.

- Den akkumulerede træthed kan blive et problem, hvis Tour de France skal afgøres på marginaler, for så er der energi at spare ved at sidde nede i feltet som nummer 25 fremfor at sidde fremme i femte position.

- Dagens andet gok går til Kasper Asgreen, fordi han begynder at udtale, at han ikke vidste, at det ville blive så hårdt. Der er vel for helvede nogen, der har fortalt ham, at det er Tour de France, han kører.

- Der har endnu ikke været kørt noget Tour de France, som ikke har været hårdt. Hvis han har været så meget i tvivl, så burde han have overvejet plusserne og minusserne ved at køre igennem Kolding. Der er eddermame langt fra Kolding til Paris.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kasper Asgreen fortjener ét af dagens gok. Foto: Claus Bonnerup

- Thibaut Pinot (FDJ) får dagens tredje gok, fordi han sejler rundt på dagens etape. Først præsterer han et solostyrt opad bakke, inden han kører ind i armen på en soigneur, og må stå af for at tage sig til hovedet. Efterfølgende tog det ham flere kilometer, at komme tilbage til feltet. Det virker ikke til, at han er helt til stede i år.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Thibaut Pinot kom i negativt fokus på dagens etape. Foto: Alex Broadway/Getty Images

Dagens detalje

- Det bliver med de negative briller på, at jeg kårer dagens detalje. Kevin Vermaerke (DSM) var kandidat til at blive dagens gok, men han får i stedet dagens detalje, fordi han ene mand fik fjernet feltets lyst til at gå i udbrud.

- I høj fart kommer han op at ride på baghjulet af en forankørende, og det ender med, at størstedelen af feltet bliver involveret i det styrt, som han forårsager. Han betaler da også prisen, og må udgå, med hvad der ligner et brækket kraveben.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kevin Vermaerke stjal dagens detalje med hans styrt. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

