Kyllingens dom: - Gigantisk skuffelse

Jakob Fuglsang har forhåbentlig fået sovet ud og fået masser af energi ind på hviledagen.

Der bliver brug for noget ekstraordinært, hvis Astana-kaptajnen skal indfri sine oprindelige forhåbninger om en podieplads.

Løbets sidste uge byder på en frygtindgydende føljeton af voldsomme stigninger, og lektien er ikke til at tage fejl af for danskeren.

Fuglsang skal finde to minutter og elleve sekunder ude i højderne, hvis han vil overtage tredjepladsen, som lige nu indtages af Jai Hindley (Team Sunweb).

Jakob Fuglsang blev slået af flere af sine rivaler på 15. etape, der havde mål i skisportsstedet Piancavallo. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Kurs mod skuffelse

Udfordringen bliver ikke nemmere af, at der er otte ryttere imellem australieren og danskeren på 12. pladsen.

Særligt det sidste faktum gør missionen yderst vanskelig, mener Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

- Med de dage, der venter, lyder to minutter isoleret set ikke af ret meget. Men det er meget at hente på samtlige ryttere, han har foran sig. Det er jo ikke sådan, at alle de forreste går ned. Det sker utrolig sjældent, siger Rasmussen.

Derfor peger pilen desværre i den forkerte retning. Som det ser ud nu, har Fuglsang kurs mod en enorm nedtur, påpeger eksperten.

- Med det felt, som er til start i løbet, vil en slutplacering som nummer 12 være en gigantisk skuffelse, siger Rasmussen.

Astana-kaptajnen skal finde noget ekstraordinært frem, hvis han skal køre sig tilbage som podiekandidat. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Behov for held

Fra kommentatorens synspunkt skal mange ting gå op i en højere enhed, hvis Fuglsang i dette forsøg skal flyve mod sin første top 3-placering i en Grand Tour.

- Hvis han vil på podiet, skal han finde nogle helt andre ben frem i den sidste uge. Og så skal han være heldig. Efterhånden skal han også have heldet med sig, hvis han vil ende blandt de fem bedste, siger Rasmussen.

Eksperten er overrasket over, at Fuglsang ikke byder sig til i toppen. Særligt i lyset af, at flere af de formodede forhåndsfavoritter er væk.

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Simon Yates (Michelton-Scott) og Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) har alle forladt løbet som følge af uheld.

Netop Giroens uforudsigelighed kan blive Fuglsangs chance for at køre sig tilbage i topkampen. Hvis vejrudsigten tillader det, vil torsdagens voldsomme Stelvio-etape være en åben invitation til vildt væddeløb.

- Når de er halvvejs oppe ad Stelvio, og der stadig mangler 50 kilometer til mål, kan kaptajnerne blive isoleret. Og så er det, at de her enorme tidsforskelle kan forekomme, siger Michael Rasmussen.

Kyllingens dansker-dom

Foto: Tim de Waele/Getty Images

Mikkel Honoré (Deceuninck - Quick-Step)

- Han er da helt sikkert en positiv overraskelse i årets Giro. Den måde, han fik lagt fra land nede på Sicilien, gav løfter om noget godt. Han kører tilmed rigtig fint med i bjergene, og så er han på et hold, hvor der er noget at køre for (Joao Almeidas førertrøje, red.), lyders Rasmussen vurdering.

- Det er med til at løfte niveauet for alle på mandskabet. De har noget at stå op for hver eneste morgen på Deceuninck - Quick-Step, og det er enormt vigtigt, siger eksperten.

Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Mikkel Bjerg (UAE-Team Emirates)

- Han har gjort det rigtig fint og har udnyttet den mulighed, han blev tildelt ved at skulle køre hernede. Selv om det ikke har været terræn til Mikkel Bjerg, har han fået en af sine top 3-placeringer i bjergene, siger Rasmussen.

- Han har ikke haft noget at miste, og som hold har de på UAE-Team Emirates heller ikke været bundet af mange opgaver. Brandon McNulty kører ganske vist klassement, men han er jo meget overladt til sig selv. Vi ser f.eks. også, at Diego Ulissi har vundet to etaper, lyder dommen.

Arkivfoto: Ernst van Norde

Jesper Hansen (Cofidis)

- Hans indsats har været meget anonym. Hansen skal fortsat forsøge at komme med i nogle udbrud, hvis han skal gøre en forskel. Han kæmper for sin kontrakt, men det har han jo gjort hele sæsonen. Overordnet set har det været et par skuffende år på Cofidis for Jesper, og man fornærmer vel ikke nogen ved at sige, at det har været middelmådigt i Giroen, siger Rasmussen.

Arkivfoto: Ernst van Norde

Jonas Gregaard (Astana)

- Han har nok ikke drømt om at skulle kæmpe for Jakobs Fuglsangs 12. plads i klassementet. Men Gregaard er jo også kommet til at få en anden rolle, fordi Alesksandr Vlasov og Miguel Angel López er ude, fortæller Rasmussen.

- Gregaard har endnu ikke kvaliteterne til at være næstsidste mand til at forlade Jakob. Der mangler nogle pladser, som skal udfyldes på det hold. Og det er jo ikke noget, som en mand, der blev hentet til Italien fra startstregen ved Flèche Wallonne, lige kommer ned og klarer, lyder ekspertens vurdering.

