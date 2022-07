Kyllingens dom: - Håber, de får en kæmpe bøde

Danskerne ejer årets Tour de France.

Gul trøje, prikket trøje og nu hele tre etapesejre står de danske ryttere noteret for, efter at Mads Pedersen vandt 13. etape fra Bourg d'Oisans til Saint-Etienne.

Før fredagens etape var det en forventningsfuld far til Mads Pedersen, som Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, skrev med.

- Mads havde skrevet til sin far, Claus, at han ville vinde dagens etape, og som far Claus siger, så er den unge mand opdraget til at holde, hvad han lover.

Og det må vi sige, at han gjorde. Mads fra Tølløse indfriede forventningerne og vandt endelig den etape, som han før Tour-start havde lovet danskerne.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' kommer vi ikke uden om den danske pragtpræstation. Ligesom vi heller ikke kommer uden om en australier, som bør tage en tudekiks og komme ud over stepperne, og så er der 'Gok' til et taktisk svagt danskerhold, som slet ikke fik det, de kom efter.

Annonce:

Dagens præstation

- Mads Pedersen tager selvfølgelig dagens præstation. Han træder to af de allerstørste motorer i feltet midt over på dagens etape. Stefan Küng (FDJ) og Filippo Ganna (Ineos) har vundet EM og VM i enkeltstart, og de får ikke et ben til jorden i finalen på dagens etape.

- Den måde, han kører dagens etape på, er en kombination af overblik og styrke. Han har det udbrud i sin hule hånd hele dagen. Det var Davids kamp mod Goliat i det udbrud, men han formår at snyde dem, og der var ikke tvivl om, at Mads P. ville tage den sejr til sidst.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mads Pedersen savede udbruddet over på dagens etape. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

Annonce:

- Caleb Ewan og Lotto Soudal får dagens første gok. Hans styrt i dag er dumt og selvforskyldt. Han skulle have haft lov at køre de sidste 70 km alene. Det er tosset, at han bliver stående i vejsiden i så lang tid, at hans holdkammerater når at køre fra ham. Derudover tager han sig til knæet og blive tilset af lægerne, men kort efter ligger han bag Alpecin-bilen og lader til at have et knæ, som er helt o.k.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Caleb Ewan fortjener dagens første gok. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

- Alpecin-bilen, som hjalp Caleb Ewan frem efter hans styrt, fortjener dagens andet gok. Det er meget sympatisk, at de prøver at hjælpe ham frem efter styrtet, men når kommissærerne så kommer og vinker bilen frem, så skal dem i bilen ikke begynde at diskutere med kommissærerne. Jeg håber, at de får en kæmpe bøde for det nummer, de laver i dag.

- Team BikeExchange har slet ikke styr på taktikken, og det får de dagens tredje gok for. De ved ikke rigtig, hvad de vil i dag. Feltet har ret godt styr på udbruddet, men BikeExchange begår den fejl, at de forventer, at andre hold gør arbejdet for dem i dag. Først lader de Alpecin og Lotto trække, men efter Caleb Ewans styrt tager det BikeExchange alt for lang tid at organisere alle mand.

Annonce:

- Det koster dem til sidst, hvor flere af deres ryttere ryger ud ad bagdøren, og de kommer aldrig tæt nok på udbruddet. De prøvede at være med som gratister, og det er en klassisk Michael Matthews, som helst ikke vil føre og heller ikke vil ofre holdet for at holde snor i udbruddet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det var skønne spildte kræfter fra Team BikeExchange i dagens udbrud. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Det er hævet over enhver tvivl, hvem der bliver dagens dansker. Det gør Mads Pedersen. Han er i problemer på den sidste korte, stejle stigning, men han vidste godt, at han skulle have røven med op over. Han kom dem i forkøbet og fuldender det projekt, som han startede tidligt på etapen. Det er fedt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mads Pedersen vandt en flot etapesejr. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Dagens detalje går til to af Team BikeExchange-rytterne, som to gange var ved at ryge på røven i nedkørsler, men alligevel får reddet den. Asfalten er så ujævn i området, at det er svært at styre cyklerne. Det er én af ti gange, at man redder den der. Det handler lige så meget om held, fordi cyklen hopper, og så får fat i vejen igen. Det korte øjeblik, hvor cyklen gør det, er der meget lidt kontrol.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------