Kyllingens dom: - Hvad laver han?

Om feltet var inspireret af at starte etapen i en forlystelsespark, skal være uvist, men de havde i hvert fald fundet det helt store festfyrværkeri frem, og der blev givet gas fra kilometer nul.

Selvom hviledagen havde gjort rytterne godt, så var der også store sprækker at se hos et par af podiebejlerne.

- Det er tydeligt at se, at uanset hvordan terrænet er - store bjerge, små bakker, stejle bakker ... når der bliver trykket til, så sidder de store drenge der hver gang, siger Michael Rasmussen, Ekstra Bladets cykelekspert.

- Jonas og Tadej sidder, hvor de skal i indledningen, men det kan man ikke sige om Ineos og Bora, som var på bagkant hele dagen. Ineos skal minimum have én kaptajn med fremme. De må ikke komme i sådan en situation.

Dagens præstation

- Krists Neilands og Israel Premier-Tech holdet leverer dagens præstation. Han var uheldig, at ruten var, som den var, for der var ikke tvivl om, at han var stærkeste mand derude. Nick Schultz retter udbruddet fuldstændigt ud i sidevinden på plateauet, og det er lige før, at flere i udbruddet bliver sat fra hjul. I bagklogskabens ulideligt klare lys så havde det måske været smart at vente, for så havde de været to mand tilbage til sidst - men det er svært, når man sidder med den stærkeste rytter derude. Den præstation havde fortjent etapesejren.

Krists Neilands var ufatteligt tæt på at fuldende triumfen. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Soudal Quick-Step får endnu et gok. De er godt nok med i dagens udbrud, men Alaphilippes angreb koster Asgreens plads i udbruddet. Det er, som om de ikke kan se, at de har de samme trøjer på. De rammer den faktisk i dag, men det, de foretager sig, oser af desperaton. Det er holdets to bedste kort, i det her terræn, og så ender de med en tiendeplads. Det er simpelthen ikke godt nok.

Kasper Asgreen arbejdede hårdt på dagens etape, men blev sat af sin egen holdkammerat. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

- Wout van Aert (Jumbo-Visma) får et gok. Det er, som om manden ikke kan sidde stille. Så skal han i angreb, så sidder han stille, så skal han i angreb. Hvad laver han? Det var meget optimistisk at angribe med Mathieu van der Poel. Specielt set i lyset af, at han allerede var blevet sat én gang på etapen. Han har ikke verdens bedste ben i dag, og han skulle bare have holdt arme og ben inde i vognen og erkendt, at han missede udbruddet.

Wout van Aert fik ikke meget ud af sit mærkværdige angreb, som han foretog med superstjernen Mathieu van der Poel. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

- De to franskmænd David Gaudu (Groupama-FDJ) og Romain Bardet (Team DSM), er ved at køre sig baglæns ud af alt i dag. De har åbenbart ikke kunnet tåle at ligge med benene oppe i går. De blev kun reddet af, at andre satte farten ned.

Romain Bardet var tæt på at smide hele klassementet. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Etapevinderen Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) leverer dagens detalje. At han formår at placere sig i udbruddet og få den gruppe til at arbejde så godt sammen til målstregen, velvidende at han er klart hurtigste mand i den gruppe. Det er en genistreg. Han får i både pose og i sæk i dag, fordi han også kører sig frem i klassementet.

- Han sidder i en gruppe med relativt uerfarne ryttere på det her niveau, og de er selvfølgelig glade for at kunne komme hjem og spurte om en sejr. Men han får den serveret på et sølvfad med et leadout af først O'Connor og derefter Zimmermann.

Pello Bilbao fik en smuk etapesejr i Issoire. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) var allerede dagens dansker halvvejs på etapen - så det er han naturligvis også, når dagen er overstået. Han må sande, at træerne ikke vokser ikke ind i himlen, når det handler om Tour de France. Den energi man bruger først på etapen, den er der ikke til sidst. Der er kun så meget sand i posen, og når man klipper så stort et hul, som han gjorde i starten, så siver det, og det er svært at have noget i posen til finalen. Han er med i cykelløbet, og han animerer det. Han har benene til at vinde en etape, han skal bare lige bruge energien på de rigtige tidspunkter. Vi kommer til at se ham i udbrud igen på 13. etape.