Kyllingens dom: - Jonas fik en sherifstjerne

- De må være meget bekymrede ovre i Jumbo-lejren. Sepp Kuss var ikke i stand til at levere den forskel, som han normalt kan, og Jonas havde heller ikke det, der skulle til på dagen. Han skulle have angrebet, da Sepp Kuss slog ud.

Jonas Vingegaards præstation på Puy de Dôme var ikke god, og Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, mener, at Jumbo og Jonas bør kigge indad og finde nye måder at slå Tadej Pogacar på.

- Pogacar slår Jonas i de bedst mulige Vingegaard-forhold, som er tocifrede stigningsprocenter og høj varme, siger han.

- UAE har tydeligvis lært lektien fra sidste år, hvor Pogacar ofte havde problemer med varmen. Holdkammeraterne sad og hældte vand på ham til det sidste, og i dag leverer han.

Michael Rasmussen har taktikken klar for Jonas, hvis han skal slå Pogacar.

Annonce:

- Jonas fik en sherifstjerne af Pogacar i dag, men Pogacar har vist svaghedstegn på nedkørslerne, siger Michael Rasmussen.

- Nedkørslen til Morzine (14. etape) er meget værre end Tourmalet, hvor Pogacar tydeligvis havde problemer med sit håndled. Jonas har et godt våben her, for han er virkelig hurtig nedad.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Tadej Pogacar tog otte sekunder på Vingegaard på dagens etape, og det er bekymrende. Foto: Papon Bernard/Reuters/Ritzau Scanpix

Dagens præstation

- Matteo Jorgenson (Movistar) leverer dagens præstation. Hold da op, hvor var det imponerende, hvad han leverede. Han kørte solo ved 48 km mærket, og nu kørte jeg selv de sidste 40 km af ruten, og jeg ved, hvor modbydelige de var. Han holdt to jagtende grupper stangen indtil 500 meter fra stregen. Det var en helt vild præstation, som han leverede i dag.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Matteo Jorgenson leverede dagens præstation. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

Annonce:

- Hvordan fanden kan det lade sig gøre, at Quick-Step endnu engang ikke er med i dagens udbrud? De havde proklameret, at de ville i udbrud, og det må være mega nedern at gå ind i bussen og vide, at de endnu engang ikke har været med i cykelløbet. Det er historiens mest vindende cykelhold, så ved de godt, at det ikke bliver sjovt at komme ind og kigge Patrick Lefevre i øjnene. Jeg kan godt love, at han ikke står derinde og trøster og klapper én på skulderen. Den skole er han ikke.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Soudal Quick-Steps største bedrift i årets Tour har været at holde Fabio Jakobsen inde i løbet. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

- Tilskueren, som forårsagede Lilian Calmejanes styrt, fortjener ikke et lille venskabeligt gok. Han fortjener et gok med den store hammer. Vi havde en situation i går, hvor flere røg ned, og så står der guddødme endnu en kvajpande derude og forårsager et styrt. Lilian Calmejane kunne med rette have gået over og pandet ham én. Det skal stoppe.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Lilian Calmejane styrtede efter at være kommet i karambolage med en tilskuer. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Lars van den Berg og Groupama-FDJ får det tredje gok. Det ser ud til, at de kører tre mand ud i siden for at få forplejning fra en soigneur, og det så ud til, at de ikke vidste, at forplejningen var lige dér. Han styrter, og soigneuren stod bagefter og så lidt rådvild ud. Han var også til dels skyld i det. Forplejningszoner er altid med en form for risiko, men de skal ikke køre tre mand ud. Så skal de køre en enkelt mand fri, så han kan tage tre poser.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Lars van den Berg til højre styrtede dumt på dagens etape. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens detalje

- Michael Woods (Israel-Premier Tech) har så meget is i maven. At han tør vente til de sidste fem kilometer med at gå i aktion. Jeg troede, at han skulle gå i gang fra bunden, hvis han skulle have nået det dér. Det, der talte for, at det skulle lade sig gøre, var, at Jorgenson ikke tog tid på Campenaerts, og det er enormt godt set af Michael Woods, at han venter så lang tid og alligevel kommer hjem til en sejr.

- Det redder Israel-Premier Techs Tour. En sejr på Puy de Dôme fylder godt i Tour-regnskabet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Michael Woods kendte sine grænser og tog snedigt sejren. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

Annonce:

- Jonas Gregaard (Uno-X) rammer udbruddet for tredje gang i årets Tour. Det er ikke nemt, for der er rigtig mange, der gerne vil i udbrud i verdens største cykelløb. Det er flot, at han kan ramme udbruddet mod 170 af verdens bedste ryttere. Han sætter maksimalt ind på sin Tour-konto. Det er bare så meget sjovere at være Gregaard end Charmig, som bare venter på at blive sat. Han lærer så meget mere ved at køre finale med folk som Woods, Mohoric og Jorgenson.