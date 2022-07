Kyllingens dom: Så tæt på succes

Jumbo-Visma fik endelig en etapesejr, da Wout van Aert og Jumbo-holdet trådte an henover 4. etapes sidste stigning Côte du Cap Blanc Nez. Væk var alle konkurrenterne, og den gule trøje kunne køre alene i mål.

Dagens etape bød også på en ny dansk rekord, da Magnus Cort blev den første i Tour-historien til at komme over de første 11 bjergspurter i årets Tour.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' kommer vi forbi en hollænder, som ikke helt havde styr på, hvem der faktisk vandt, samt franske Guillaume Martin (Cofidis), der fortsætter med at komme i problemer i alt andet terræn, end når det går opad.

Dagens dansker

- Hvis Vingegaard havde holdt Wout van Aert's hjul henover dagens sidste stigning, så havde han været 'Dagens dansker', men nu må den nødvendigvis gå til Magnus Cort, som laver et hattrick på dagens etape. Hvis Cort tager den lidt med ro de næste dage, så er det lige før, han har matematikken på sin side og måske kan have trøjen på til onsdag i næste uge. Vinderen på 7. etape op til målet på toppen af La Planche des Belles Filles vinder nok ikke én af de små bakkespurter, da etapen må betragtes som én af dem, hvor favoritterne vil måle, hvem der er bedst. Efter dén etape så kan han stadig snige sig med i et udbrud, og han er ikke manden man bare lige sætter af på en kategori-2 stigning. Han kan godt 'risikere' at have den her trøje i meget længere tid end først antaget.

Dagens dansker Magnus Cort. Foto: Claus Bonnerup

Dagens præstation

- Det nummer, som Wout van Aert laver på dagens sidste stigning, understregede bare, hvilken verdensklasse rytter han er. Han er én af cykelsportens største fænomener i øjeblikket, og selvom det er et af cykelsportens fortærskede udtryk, så gælder det altså for ham.

- Bare det med at vinde i den gule trøje. Det er ikke voldsomt tit, at det sker, og så er det en hel vild statistik med tre andenpladser og en sejr på de fire første etaper af årets Tour.

Wout van Aert fuldendte taktikken og vandt endelig under årets Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Dagens første gok går til Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), som troede, han vandt dagens etape. Det er en klassiker, han laver dér, som vinderen af dagens etape, Wout van Aert, selv lavede under dette års Criterium du Dauphiné, og som Bettiol lavede under Tour de Suisse. Det er helt utænkeligt, at han jubler, fordi han vinder feltets spurt. Det er en mand, der er vant til at køre først over målstregen, så han jubler ikke over andenpladser.

- Det er skidt, at Tadej Pogacar (UAE) ikke er der, da Jumbo-Visma kører på sidste stigning, men hvis det hele går godt for ham på morgendagens etape, og han har sparet sig selv for en rigtig hård finale i dag, så er det godt tænkt - men jeg synes, det er en risikabel taktik at køre. Der burde han have været mere årvågen på det her tidspunkt i løbet. Specielt når de to største konkurrenter til ham har lagt sig frem med holdet, så burde han jo sidde lige i hjulet af Vingegaard.

Guillaume Martin viste endnu engang at han ikke er klar når det gælder. Foto: JENNIFER LORENZINI/Reuters/Ritzau Scanpix

- Guillaume Martin (Cofidis) laver en klassisk Martin. Første gang der er sidevind, så ryger han. Det er ved at være hans adelsmærke. Så han får dagens tredje gok. Sidste år lykkedes det ham at blive sat på nedkørslen fra Andorra på etapen, som Sepp Kuss vandt. Han var med gruppen henover toppen, men skulle så ordne noget ved sit tøj, og bliver sat på vej nedad.

Tieesj Benoot smadrede konkurrenterne opad dagens sidste stigning. Foto: Thomas SAMSON / AFP / Ritzau Scanpix

Løbets detalje

- Den måde Jumbo-Visma får lanceret Wout van Aert på op over etapens sidste stigning, er helt outstanding. Det understreger bare, hvor modbydeligt stærkt det hold er.

