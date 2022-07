Kyllingens dom: Skuffet over danske etaper

Det danske publikum blev vidne til en sand paradekørsel af Magnus Cort på dagens 3. etape, som endte med, at danskeren tog alle tre tilgængelige bjergpoint på dagens etape.

Det er dog tre sportsligt skuffende etaper på de danske veje, som stjæler fokuset i dagens 'Gok fra Kyllingen', som også giver gok i nødden til et dansk etapesejr håb, samt to klassementshåb med taktiske problemer.

Dagens dansker

- I går da han tog trøjen, var han godt klar over, at det var stort - men i dag mærkede han det fra start. Jeg stod nede ved starten i Vejle, mens Magnus sad inde i bussen. Der var hele Vejle havn nærmest ved at lette, fordi folk råbte på Magnus Cort. Det var en vild oplevelse at se, og det må have været endnu vildere at have været centrum for.

Fuld udbytte til dagens dansker Magnus Cort, da han sikrede sig alle tilgænge bjergpoint på dagens etape. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Dagens præstation

- Magnus Cort igen. Jeg er overbevist om, at Magnus har haft den største fest ude på cyklen i dag. Det han har oplevet i dag, og de følelser som er løbet igennem hans krop, må være intet mindre end fantastisk.

- Han er den eneste, der har lyst til at køre cykelløb i dag.

Tre gok fra Kyllingen

- Den sportslige del er udeblevet de her tre dage. Man kan ikke retfærdiggøre at skulle køre flere etaper i Danmark, så den sportslige del har efterladt en form for vakuum, hvis man skal smide lidt malurt i bægeret over de her tre dage på dansk jord. Tour-starten i Danmark har ikke levet op til forventningerne, og Storebæltsbroen blev en fuser. Belgiske Wout van Aert fortalte på pressemødet efter etapen over broen, at det havde været lidt kedeligt. I dag kører de med 41 km/t i snit, fordi det er den hastighed, som Magnus Cort har valgt at køre med, så det bliver nogle meget friske cykelryttere, som kommer til Frankrig. Det er først i Frankrig, at de fysiske strabadser begynder. Nu får de oven i købet en ekstra hviledag, så alle rytterne kommer derned med rigtigt friske ben. Der er træningspas, der er langt hårdere end det, de har leveret her i Danmark.

- Det spillede ikke lige for dem ovre hos Trek i dag, og det så ud som, at Jasper Stuyven fik afleveret Mads P. alt for tidligt i dagens spurt. Stuyven slog ud ved 300 meter mærket, hvor Mads blev overladt til sig selv, og så er der for langt hjem, når man bliver afleveret så tidligt ude i vinden.

- Guillaume Martin (Cofidis) og Louis Meintjes (Intermarché) blev begge fanget bag det store styrt med små 10 kilometer til mål. Begge har ambitioner om at køre klassement i årets Tour de France, og så er det dumt at blive fanget bag et styrt på så nem en etape, og dermed give sig selv et handikap på 39 sekunder.

Løbets detalje

Dylan Groenewegen satsede alt for sejren i Sønderborg. Foto: Gonzalo Fuentes, Ritzau Scanpix

- Cykelkastet af Dylan Groenewegen er dagens detalje. Hvis du havde spurgt mig ti meter før stregen, så havde jeg sagt, at sejren ville være gået til Wout van Aert, men Groenewegen kommer lige indenom til sidst og sikrer sig sejren. Han beviser, hvorfor han er én af verdens hurtigste sprintere. Han får den næsten foræret i dag med en let kørt etape og en afslutning uden nogen vind. Det er det han kan allerbedst.

