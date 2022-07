Kyllingens dom: - Sprækker i panseret

14. etape startede som et fantastisk fyrværkeri, og det var tydeligt at se, at Pogacar ikke har opgivet missionen om at udfordre Jonas Vingegaard og den gule trøje.

Den afsluttende stigning op til lufthavnen i Mende blev ligeså hård for rytterne som forventet, og det blev med en overraskende vinder, der tog sin første Tour-sejr i fem år.

I dagens 'Gok fra Kyllingen' er der opsang til en australier, som lige akkurat formåede at holde fejebladet stangen, ligesom der er 'Gok' til Vingegaards hold, som begynder at vise sprækker i det panser, som ellers har set usårligt ud.

Endeligt burde der have været 'Gok' til et tysk hold, som havde alle muligheder for et topresultat, men som i stedet må se et danskerhold tage pladsen for en virkeligt skuffende præstation på dagens etape.

Dagens præstation

- Michael Matthews (BikeExchange) får dagens præstation. Hans hold har sikkert holdt et rigtigt alvorligt møde, efter de på gårsdagens etape fuckede op. I udbruddet er han nervøs for, at han ikke er god nok og ikke vil kunne følge med, når resten af gruppen af udbrydere åbner op.

- Derfor angriber han langt ude fra, og dér tænker man, at han godt ved, at han skal komme de andre i forkøbet, så han kan få et forspring - men det viser sig, at han faktisk er den stærkeste mand i udbruddet.

Michael Matthews tog sin første Tour-sejr i fem år. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Tre gok fra Kyllingen

- Caleb Ewan (Lotto Soudal) får dagens første gok, og som jeg sidder, og gennemgår dagens 'Gok', så sidder han stadig ude på ruten et sted. Hans holdkammerater trak nitten, og de fik noget af et lortejob i dag, hvor de skulle ned og trække ham hjem til stregen i 120 km.

- At blive sat alene og som første mand på så hård en etape under Tour de France - det er rigtig ærgerligt, og det er ekstremt udstillende for Caleb Ewan. Der er eddermame langt til Paris, når man har det, som han har det.

Caleb Ewan kan takke tre holdkammerater for, at han holdt sig indenfor tidsgrænsen. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

- Israel Premier-Tech og Jakob Fuglsang får fandme for lidt ud af det. De er alt for længe om at gå ind og tage ansvar i den gruppe. De har to mand med i dagens udbrud, og de er begge, under normale omstændigheder, formidable bjergryttere. Det bedste, de får ud af det, er en sjetteplads til Jakob Fuglsang.

- De kommer totalt på bagkant, da Michael Matthews angriber, og det er tosset, når man sidder to mand derude. Fuglsangs præstation er sgu ikke godkendt. Fuglsang skal ikke tabe 40 sekunder til Matthews på sådan en stigning. Matthews er sprinter.

Fuglsang ramte dagens udbrud, men skuffede. Foto: Claus Bonnerup

- Jumbo-Visma viser, at der er sprækker i panseret, og det får de dagens tredje gok for. Ovenpå en relativt let dag i går hvor de ikke skulle lave det store arbejde, så er det skuffende, at det kun er Wout van Aert, der sidder med Jonas Vingegaard i løbets indledning. Sepp Kuss når op, men begynder at sidde og pive i radioen, da Wout van Aert sætter sig frem og for at føre.

- De er stadig enormt stærke, og det er ikke umiddelbart bekymrende, men det må give moral ovre hos fjenden (UAE red.), at de sidder med tre mand i dagens finale, og faktisk får isoleret Vingegaard inden sidste stigning.

Jonas Vingegaard må svede lidt, efter hans hold var fraværende på vigtige tidspunkter. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Dagens dansker

- Andreas Kron (Lotto Soudal) er den uheldige helt og dagens dansker. Han gør alt det rigtige på dagens etape og er der, hvor han skal være i finalen. Han skaber selv muligheden for, at han kan komme til at køre med om sejren. Det er uheldigt, at han punkterer, men jeg tror ikke, han havde vundet dagens etape, for Michael Matthews kørte virkelig stærkt i dagens finale.

Andreas Kron er dagens dansker. Foto: Claus Bonnerup

Dagens detalje

- Andreas Krons redning efter hans punktering er dagens detalje. Det er en hurtig nedkørsel, og kort før et sving kører han over en sten. Det er eddermame godt reddet, at han ikke tager den på røven efter en punktering i den fart.

